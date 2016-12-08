Благоустройство северной части Южно-Сахалинска проверила мэрия

В рамках работы по благоустройству Южно-Сахалинска сегодня представители мэрии во главе с и. о. руководителя областного центра Наталией Куприной совершили инспекционную поездку по северной части города.

По информации пресс-службы администрации, они проверили, как владельцы зданий, сооружений и земельных участков исполняют предписания в свой адрес. Замечания должны были улучшить внешний вид территорий, прилегающих к проспекту Мира. С большинством из них уже работает управление общественной безопасности и контроля администрации города. В рамках действующих нормативно-правовых актов недопустимо размещение на фасадах и ограждениях любых рекламных или информационных конструкций, не прошедших согласование с муниципалитетом.

В этом направлении уже есть результаты: почти все незаконно установленные рекламные щиты демонтированы. Нарушениями являются также повреждения и грязь на конструкциях, выходящих на улицу. За неисполнение данных требований штрафуются и юридические, и должностные лица организаций.

Некоторые предприятия, в числе которых и магазин «Контур будущего» (проспект Мира, 81), до сих пор не убрали снег от входной зоны, нет доступа к урнам. Зафиксированные нарушения переданы в административную комиссию для принятия мер. Штраф на юридическое лицо за несоблюдение местных нормативно-правовых актов - от 15 тыс. рублей, а при повторном нарушении он может достичь 300 тысяч.

Кроме того, Наталия Куприна выдала ряд дополнительных поручений по конкретным объектам. Специалисты направят в минздрав области обращение о приведении в порядок фасада и территории поликлиники №2. Необходимо активизировать работу по благоустройству берегов реки Рогатки. Многочисленные заборы вдоль проспекта Мира должны выглядеть в едином стиле, быть ровными и аккуратными. Склад стройматериалов под открытым небом южнее перекрестка с ул. Бумажной неуместен. Власти областного центра будут разбираться с законностью его размещения и принимать меры.

- Многолетний недострой в районе травматологической поликлиники надо либо снести, либо иным способом обезопасить и привести в надлежащий вид, - подчеркнула Наталия Куприна.

Замечания главы города вызвал еще ряд магазинов, АЗС, офисных центров, госучреждений, складов. Владельцам всех зданий и сооружений придется исправить проблемы, многие годы уродующие облик города.

Как отметила Наталия Куприна, самые сознательные предприниматели уже начали наводить порядок. Например, сегодня демонтируются несогласованные рекламные конструкции на магазине СМС и здании комплекса «Коралл». Зачастую баннеры закрывают разрушенные фасады, в таких случаях владельцам предстоит восстановить их в разумные сроки, начав уже этой весной. Аналогичная работа ведется городскими властями в последние годы во всех районах областного центра.