На первенстве ДФО на Сахалине лидерство захватили лыжники Якутии

В Южно-Сахалинске сегодня участники первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам состязались в спринте классическим ходом.

По информации регионального минспорта, после квалификации были сформированы четверки спортсменов, которые впоследствии выявили сильнейших в четвертьфинальных, полуфинальных и финальных забегах. У девушек в финальной гонке на дистанции 1300 метров не было равных лыжнице из Якутии Елене Зайцевой. Второй финишировала Елизавета Шалабода из Приморского края. Бронза в «исполнении» Анастасии Дубовой также в активе команды Якутии.

У юношей в четвертьфинальные этапы вошли трое сахалинцев - Даниил Грачев, Сергей Губушкин и Рустам Даниленко. Однако в полуфинальную гонку вошел лишь Рустам Даниленко, который, к сожалению, в дальнейшем выбыл из борьбы за призовые места. Первым у юношей в заключительном старте финишировал хабаровчанин Дмитрий Майров. Серебро – у приморского лыжника Артема Васильева. Тройку призеров замкнул Даниил Катлярчук из Якутии.

4 февраля состоится гонка классическим стилем.

Данные старты являются отборочным туром на финал Спартакиады учащихся России 2017 года. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки 1999-2000 годов рождения из Республики Саха (Якутии), Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.