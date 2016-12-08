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2 февраля 16:18 / Социум / общественники / проекты  

Некоммерческий интерес

Углегорские общественники намерены активнее взаимодействовать друг с другом и с местной властью

Сдерживающие факторы

В конце 2016 года глава региона Олег Кожемяко внес в областную Думу законопроект об осуществлении общественного контроля. Этот рамочный документ, который в ближайшее время будут рассматривать островные депутаты, отчасти дублирует нормы федерального закона и дает возможность общественности контролировать органы местного самоуправления.

– Бесспорно, роль общественных организаций сегодня заметно растет. Например, в Углегорском районе с их помощью удается решать многие проблемные вопросы. Но не так давно в мой адрес от местных жителей поступило несколько обращений о том, что здесь необходимо выстраивать более продуктивное взаимодействие общественников и власти, – сказал депутат облдумы Александр Болотников.

Недавно в Углегорске прошел круглый стол, цель которого – наладить диалог между общественными организациями и органами местного самоуправления. Сдерживающие факторы сотрудничества общества и власти, меры поддержки НКО, а также предложения по совершенствованию упомянутого законопроекта – так один из организаторов мероприятия Татьяна Козлова обозначила ключевые направления этой встречи.

На обсуждение пришли инициативные жители округа, представители администрации, депутаты районного собрания и областной Думы.

Отчет о совместной работе чиновников и общественников представила начальник отдела по культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью Оксана Ременникова. Она рассказала, что в Углегорском районе сегодня насчитывается 26 некоммерческих объединений. Совместно с ними администрация организует и проводит городские праздники, патриотические мероприятия, спортивные состязания. Кроме того, муниципальные власти помогают ремонтировать помещения общественных организаций, оказывают им финансовую поддержку в виде грантов и субсидий. В 2016 году материальную помощь по 106 тысяч рублей получили сахалинский поисковый отряд «Авиапоиск», казачьи станицы «Радонежская» и «Георгиевская». Кроме того, 300 тысяч рублей выделено на проведение исторической реконструкции в селе Ударном и обустройство подворья «Георгиевской», где планируют создать секцию по иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

– В ноябре 2016 года в Углегорске зарегистрировали новую общественную организацию – «Автоклуб Старт». Совместными усилиями в январе этого года на озере Тауро прошел первый этап зимних трековых автомобильных гонок на льду, – отметила Ременникова.

Тауро раздора

Но председатель «Старта» Юрий Дюганов насчет «совместных усилий» при подготовке автогонок не согласился.

– Мне интересно, а в чем заключалось ваше участие? Ответ на свое письмо я до сих пор не получил. За день до соревнования мне пришлось звонить министру спорта и согласовывать с ним мероприятие, потому что полиция нам запретила его проводить, – сказал Дюганов.

Болотников отметил, что автогонки на льду – эксклюзивное мероприятие Углегорского района, которое при грамотном подходе могло бы стать его визитной карточкой и привлечь сюда немало болельщиков и участников из других районов. Законодатель предложил включить в резолюцию круглого стола предложение о поддержке соревнований на озере Тауро со стороны местной власти.

Расчеты «Перспективы»

Председатель «Станицы Радонежской» Алексей Криволап поднял несколько вопросов, волнующих общественность. У многих жителей есть опасения, что в Шахтерске закроют больницу и шахту.

– Напомню, в конце 2014 года мы выделили из бюджета почти миллиард рублей на поддержку шахты «Ударновской». К сожалению, по итогам 2016 года позитивных результатов мы не получили, сейчас предприятие перешло на внешнее управление. Насколько я знаю, правительство прилагает все силы для сохранения шахты, – пояснил Болотников.

Кроме того, люди просят сохранить реку Углегорку, в русло которой каждый год несанкционированно сбрасывают загрязненные воды. Далее в списке просьб – сделать технологическую дорогу для большегрузов, перевозящих уголь, и построить Дом культуры в Шахтерске. Эти предложения также отразили в рекомендациях круглого стола.

Исполнительный директор центра делового сотрудничества «Перспектива» Светлана Почкаева отметила, что собравшимся «не стоит рисовать красивую картинку». По ее словам, в районе из 26 общественных объединений семь религиозных, четыре профсоюзных, пять региональных отделений. А оставшиеся 10 – как раз те, кто поднимает и решает социальные проблемы муниципалитета.

– «Перспектива» существует 15 лет, и все эти годы мы выступали за открытость и доступность власти. По большому счету общественники сейчас разрозненны и представляют интересы не конкретных проектов, а отдельных групп – бюджетников, пенсионеров, детей, бизнеса, – сказала Почкаева.

Она добавила, что в Сахалинской области необходимо усовершенствовать закон о поддержке пенсионеров и предусмотреть для них региональные выплаты, которые существуют, например, в Приморье и Хабаровском крае. Болотников отметил, что сравнение систем соцподдержки между регионами не всегда корректно. Например, из всех дальневосточных регионов только в Сахалинской области принят закон о «детях войны», который содержит пакет различныхльгот для почти 30 тысяч островных пенсионеров.

Чистое мнение

Как рассказала председатель местного отделения Союза женщин России Татьяна Бурмистрова, работу общественников редко освещают в районной прессе. На круглом столе прозвучало предложение создать отдельный портал, где некоммерческие организации могли бы публиковать свои новости, отчеты и объявления.

– Многие жители возмущаются, что в городе ничего не делается. Я предлагаю каждому начать с себя. Считаю, что у нас очень низкий уровень культуры. Даже если что-то сделано, то это, скорее всего, испортят. А хочется видеть наш город чистым. Я, как представитель сферы торговли, скажу, что у нас каждый магазин старается облагородить свою территорию. Но только поставишь клумбу или заборчик – тут же сломают, – отметила председатель НКО «Союз предпринимателей» Юлия Громак.

За круглым столом общественники пришли к мнению, что нужно объединять усилия для решения общих задач. По словам председателя городского совета ветеранов Надежды Скоробогатовой, некоторые проблемы невозможно решить без участия органов власти – например, облагораживание ветеранских захоронений.

По итогам круглого стола утвержден проект резолюции. Общественникам рекомендовано активнее вовлекать в свою работу инициативных граждан, искать дополнительные внебюджетные источники финансирования своей деятельности. А органам местного самоуправления – привлекать общественные организации для выработки социально значимых решений и реализации целевых программ, оказывать содействие по размещению информации о деятельности общественных организаций в СМИ. Все предложения общественников, прозвучавшие на круглом столе, будут направлены в местную администрацию и региональное правительство.

Теги  Проекты Общественники Гранты
Автор текста и фото: Любовь Кондрашова

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