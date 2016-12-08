Сахалинский избирком будет бороться с «мертвыми душами»

Избирком Сахалинской области будет более внимательно следить за списками избирателей, куда в последние годы зачастую попадали «мертвые души».

Об этом депутатам сообщила председатель облизбиркома Виктория Черкасова на заседании островного парламента 2 февраля.

В ходе обсуждения двух законопроектов, связанных с региональными и муниципальными выборами, депутаты подняли вопрос о небрежном наполнении избирательных списков.

– Столкнулись на предыдущих выборах с ситуацией, когда жители новых микрорайонов оказались в списках по прежнему месту жительства. Отрегулируется ли этот вопрос к выборам в областную Думу? – спросила депутат Светлана Иванова.

По словам другой народной избранницы, Галины Подойниковой, во время предыдущих выборных кампаний были случаи, когда в списках оказывались даже умершие люди.

Как рассказала Черкасова, этой проблемой комиссия уже озаботилась. Сейчас члены облизбиркома проводят встречи в районах с представителями ТИК, правоохранителями.

– По нашей просьбе главы муниципалитетов прорабатывают все варианты, чтобы решить этот вопрос. Такая ситуация, когда люди прописаны, но фактически там не проживают, характерна для всей области. Российское законодательство не запрещает гражданам свободно перемещаться по стране и менять место жительства. В таком случае найти и выселить человека можно только по решению суда, и процедура эта достаточно сложная. Надеюсь, к областным выборам мы, по крайней мере, большую часть списков приведем в порядок – это и для меня принципиальный вопрос, – отметила глава сахалинского избиркома.

Она добавила, что проверят в том числе и «мертвые души». К этой работе в муниципалитетах подключили отделы ЗАГС, полицию, миграционные службы. Кроме того, непосредственно на участках в ходе голосования ситуацию могут контролировать наблюдатели, в числе которых представители разных политических партий и СМИ. Также Черкасова призвала подключиться к этой работе и самих депутатов.

Рассмотренные на заседании поправки в законы о выборах касались приведения региональных документов в соответствеи с федеральными нормами. Так, в законопроекте о выборах депутатов облдумы уточняются сроки уведомления избиркома о проведении мероприятий, связанных с выдвижением избирательных объединений кандидата или их списка. Согласно документу, представителям СМИ можно находиться на участках в день выборов или при досрочном голосовании только после аккредитации в облизбиркоме. Кроме того, в документе уточняются положения выдвижения для кандидатов-одномандатников и предусмотрен ряд других изменений.