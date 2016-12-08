Экс-глава сахалинского минздрава не вернул в бюджет 88 млн рублей

Вопрос об исполнительных производствах, возбужденных в отношении бывшего министра здравоохранения Андрея Васильченкова, задала областному прокурору Николаю Рябову депутат Галина Подойникова на заседании Сахалинской облдумы 2 февраля.

Как рассказал Рябов, 14 ноября 2016 года Андрей Васильченков освободился из исправительной колонии, отбыв свой срок наказания.

– На основании решения Южно-Сахалинского суда с августа 2011 года по ноябрь 2015 года в отношении его возбуждено 13 исполнительных производств, – отметил прокурор.

К настоящему моменту Васильченков погасил лишь часть ущерба, который он нанес бюджету, – чуть более 10 млн рублей, оставшаяся часть долга составляет 88 млн рублей. По словам прокурора, у должника на сегодняшний день нет имущества, за счет которого он может погасить эту сумму.

Напомним, в 2008 году Андрей Васильченков был задержан в московском аэропорту. Тогда ему предъявили обвинение в мошенничестве при закупках дорогостоящего медицинского оборудования.

Суд установил, что с декабря 2006 года по апрель 2008 года начальник департамента здравоохранения Сахалинской области Васильченков, являясь председателем конкурсной комиссии, при проведении конкурса на поставку медицинского оборудования умышленно подменил одну из заявок. В результате фальсификации победу в конкурсе одержала фирма, с которой впоследствии Васильченков заключил выгодный для себя и соучастников преступления госконтракт на поставку ангиографа и томографа по цене на 98 млн рублей выше среднерыночной.

В апреле 2011 года чиновнику вынесли приговор, по которому он получил 6 лет 9 месяцев колонии.