Бизнес поможет обустроить пляж в сахалинском селе Яблочное

Власти Холмского района хотят привлечь представителей бизнеса для развития инфраструктуры и организации комфортного отдыха на пляже в селе Яблочное.

- Это необходимо, чтобы не просто пользоваться тем, что нам дала природа. Пляж нужно облагородить, предоставить дополнительные услуги нашим жителям, начиная от стоянки автомобилей и заканчивая культурным отдыхом, - прокомментировал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» глава городского округа Андрей Сухомесов.

По его словам, в прошлом году на пляже установили кабинки, душевые, торговую палатку, порядка 75 лежаков, а также горки, батуты и другие игровые комплексы для детей. В этом году администрация задумывается над обустройством системы освещения и организацией летнего вечернего отдыха с выступлением бардов и других музыкальных коллективов. Может появиться кинотеатр под открытым небом.

Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется обеспечить охрану территории, усилить работу спасателей, увеличить количество торговых точек и пунктов общепита. Будут организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия, полноценный отдых для семей с детьми и многое другое.

Сегодня градоначальник встретился с представителями местного бизнеса, чтобы обсудить план действий. По итогам дискуссии было решено к 20 февраля разработать план конкретных мероприятий со сроками их реализации.

Сухомесов отметил, что к работе будут привлекаться не только предприниматели Холмска, но и других районов области.

- Вполне возможно, что инициативу проявят бизнесмены из Южно-Сахалинска, Долинска, Анивы или Корсакова. Чем мощнее будет ассоциация предпринимателей, тем масштабнее и приятнее будет отдых жителей, - подчеркнул он.