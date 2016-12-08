ВТБ предлагает малому бизнесу бесплатный взнос наличных на счет

ВТБ предлагает малому бизнесу бесплатный взнос наличных на расчетный счет, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе компании.

Банк ВТБ проводит акцию для новых клиентов сегмента малого бизнеса «Опция «Наличные» в подарок», в рамках которой плата за внесение наличных на расчетный счет в первые два календарных месяца не взимается. Предложение действует до 30 апреля 2017 года включительно.

Для того чтобы принять участие в акции, предпринимателям необходимо открыть расчетный счет в отделении банка и в период действия предложения подключить пакет услуг «Развитие» либо «Премиум» тарифного плана «Малый бизнес».

- В рамках акции у новых клиентов есть возможность бесплатно вносить до 500 тыс. рублей наличными в месяц на расчетный счет. Это можно сделать как в кассе банка, так и через корпоративную карту в банкоматах банка с функцией внесения наличных, - прокомментировал услугу руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ Максим Лукьянович.

По истечении указанного периода стоимость опции оплачивается в соответствии с действующими тарифами банка.