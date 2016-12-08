За день заявки на гектар земли на Сахалине подали более 300 человек

За 1 февраля 2017 года на получение земли в Сахалинской области поступила 321 заявка, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном правительстве.

По словам главы регионального министерства имущественных и земельных отношений Елены Гах, наибольший интерес вызвали участки в южной части Сахалина. В течение первых суток реализации третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» поступила 321 заявка на землю в островном регионе. Около 30% из них – от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Республики Бурятии, Мурманской области и Алтайского края. Остальные - от сахалинцев и курильчан.

В целом за первые сутки подано 3 тыс. 300 заявок на земли на территории девяти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Как и предсказывали социологи по результатам исследований, наибольший интерес вызвали участки в Приморье. Желание обзавестись землей в крае выразили 1083 человека. На втором месте - Хабаровский край с 546 заявками. 407 человек заявили, что хотят получить землю в Республике Саха (Якутия). Сахалинская область – на четвертом месте.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством каждый гражданин России имеет право безвозмездно получить один гектар на Дальнем Востоке для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или организации иного бизнеса, разрешенного законом. Реализация этого проекта разбита на три этапа. С 1 июля 2016 года землю предоставляли на пилотных территориях. В Сахалинской области эта роль была отведена Тымовскому району. Получить участки на пилотных территориях могли только граждане, зарегистрированные в соответствующем субъекте Федерации. 1 октября 2016 года начался второй этап. Жителям Сахалинской области предоставили возможность получить землю на территории всего региона.

1 февраля 2017 года начался третий этап. Теперь возможность получить участки в Дальневосточном федеральном округе открылась для всех граждан России.