На Сахалине участник Сталинградской битвы удостоен памятной медали

Памятной медали «Сталинградская битва» удостоен южносахалинец Михаил Яковлев. К награде его представил Союз ветеранов. Медаль вручил руководитель регионального отделения организации Владимир Кайдаш.

– Михаил Ефимович – единственный на Сахалине живой свидетель тех кровопролитных боев, – рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» Кайдаш. – Мы приурочили вручение награды к 2 февраля, Дню разгрома фашистов под Сталинградом. Эта дата входит в список Дней воинской славы России.

На чествование земляка, которому уже перевалило за 90, пришли представители администрации и ветеранской организации города, областного военкомата, сахалинского отделения народно-патриотического объединения «Родина» и школьники. Яковлеву вручили красочное издание об областной столице, почетные грамоты, благодарности и цветы. Компания «Авиашельф» подарила большую корзину фруктов.

Кстати Михаил Яковлев на войне получил четыре ранения и контузию. Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»