На Сахалине участник Сталинградской битвы удостоен памятной медали
Памятной медали «Сталинградская битва» удостоен южносахалинец Михаил Яковлев. К награде его представил Союз ветеранов. Медаль вручил руководитель регионального отделения организации Владимир Кайдаш.
– Михаил Ефимович – единственный на Сахалине живой свидетель тех кровопролитных боев, – рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» Кайдаш. – Мы приурочили вручение награды к 2 февраля, Дню разгрома фашистов под Сталинградом. Эта дата входит в список Дней воинской славы России.
На чествование земляка, которому уже перевалило за 90, пришли представители администрации и ветеранской организации города, областного военкомата, сахалинского отделения народно-патриотического объединения «Родина» и школьники. Яковлеву вручили красочное издание об областной столице, почетные грамоты, благодарности и цветы. Компания «Авиашельф» подарила большую корзину фруктов.
Михаил Яковлев на войне получил четыре ранения и контузию. Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»
– Михаил Ефимович принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, невзирая на свой возраст, – отметил Дмитрий Полубояринов, и.о. начальника управления внутренней политики администрации Южно-Сахалинска. – Он делает это по зову сердца, хочется еще раз сказать ему огромное спасибо. Благодаря таким людям была одержана победа в кровопролитной Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.
Помощник военного комиссара области Игорь Пилюгов, вручая почетную грамоту, отметил, что Михаил Ефимович побывал во всех школах города, в воинских коллективах и служит примером стойкости и мужества. Он воевал в разведке, был на самых опасных участках фронта. В битве под Сталинградом его ранило, но, несмотря на это, боец выполнил боевой приказ.
После капитуляции фашистской Германии Михаил Яковлев был направлен на Дальний Восток, в Приморье. Оттуда в начале 50-х годов попал на Сахалин, уволился с военной службы, после работал на различных предприятиях. С той поры принимает активное участие в работе ветеранской организации.
– Я благодарен вам за уважение и внимание ко мне, – обратился виновник торжества ко всем, кто пришел его чествовать. – Мне очень приятно видеть здесь лица молодых людей. Молодежная аудитория самая благодарная, мои рассказы о войне всегда находят отклик у нее. Желаю всем успехов и крепкого здоровья и думаю, мы не раз еще встретимся, вспомним Сталинградскую битву и всех ее участников. Уроки войны забывать нельзя.
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