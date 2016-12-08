В холмском селе Правда отремонтировали амбулаторию

Амбулатория в холмском селе Правда встречает посетителей после капитального ремонта, который длился три месяца.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве здравоохранения, работа медучреждения не приостанавливалась, дизайн помещений меняли постепенно.

- Амбулатория находится на первом этаже пятиэтажного здания, построенного ещё в 60-х годах. Последний ремонт проводился более восьми лет назад. Свисающая штукатурка, отваливающийся кафель – в таких условиях проходил прием пациентов, - рассказала заведующая Лариса Бакаева.

Позитивные перемены сразу отметил сельчанин Владимир Кравец.

- 30 лет живу в Правде. Доктора здесь хорошие, а вот состояние помещений в последние годы оставляло желать лучшего. Сейчас здесь стало очень уютно. Так замечательно не было никогда. Пол из плитки выложен, у регистратуры пространство расширили, - поделился посетитель.

В вестибюле установлены удобные диваны. Теперь здесь пациенты задерживаются – новая обстановка располагает к общению. Вскоре на стенах появятся и новые информационные стенды в цветовой гамме стен.

В зоне ответственности этой амбулатории несколько сёл. Стоматологический кабинет - один из самых популярных у посетителей. Его отремонтировали в первую очередь, частично обновили оборудование. Здесь впервые появился визиограф, он позволяет моментально получать рентгеновский снимок зубов. Изображение появляется на экране компьютера. - Визиограф нужен для того, чтобы видеть, как мы запломбировали каналы. Если полностью, то можно дальше работать – ставить штифты, восстанавливать зуб. Раньше, чтобы сделать снимок, мы людей в город направляли, – рассказала зубной врач Нина Че. По словам главврача Холмской ЦРБ Светланы Мищенко, в муниципальном образовании остаётся проблемной только амбулатория в селе Яблочное. Но уже принято решение о строительстве для неё нового модульного здания. Работы планируют начать в мае этого года.