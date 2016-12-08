Молодёжная сборная России по могулу тренируется на сахалинском «Горном воздухе»

Молодёжная сборная России по фристайлу тренируется на склонах сахалинского «Горного воздуха». Прямо отсюда спортсмены отправятся на этап Кубка мира в Корею.

На Сахалине фристайлисты уже второй раз, в прошлом году сюда привозили спортсменов, которые занимаются ски-кроссом, а в нынешнем – тех, кто посвятил себя могулу.

Могул — дисциплина лыжного фристайла, состоит из спуска на горных лыжах по бугристому склону и выполнения прыжков на трамплинах. Трассу для могула построили на «Армейке», где горнолыжники тренируются в слаломе.

- Хорошая трасса, для тренировок пойдёт, особенно учитывая то, что построили мы её за один день. Она отвечает уровню Кубка Европы, на таких трассах проходят континентальные кубки, - отметил главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов.

За несколько дней, что ребята тренируются на Сахалине под руководством тренера по могулу Руслана Шарифуллина, они, что называется, раскатились, отработали базовые элементы, а с сегодняшнего дня вставляют в программу индивидуальные акробатические фигуры, которые полностью раскрывают их мастерство. Завтра у них день отдыха, а в последние дни перед Кореей тренировки станут максимально интенсивными, спортсмены будут нарабатывать сложность программы. Ведь судьи будут оценивать скорость, технику выполнения поворотов и акробатические элементы. 8 февраля молодёжная команда улетит в Сеул, где встретится с основной сборной, которая сейчас тренируется в США, чтобы принять участие в корейском этапе Кубка мира. - Тяжёлое время привыкания уже миновало, адаптация проходит успешно. С нами работают специалисты из Научно-исследовательского института физкультуры, спортсменов тестируют каждый день, мы изучаем адаптацию, реакцию организма, функциональных систем, - сказал Долгов. Эту модель руководство сборной намерено переложить на более взрослых спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, если будет принято решение тренироваться на Сахалине. - Мы рассматриваем Южно-Сахалинск как место адаптации и проведения заключительных тренировок перед Олимпиадой, - отметил Долгов.

Кроме того, международная федерация фристайла рассматривает возможность проведения параллельно с Кубком Европы Кубка Азии по фристайлу, куда войдут Россия, Япония, Корея, Китай и другие страны. - Одна из задач у нас сейчас – протестировать ваши склоны и возможности «Горного воздуха», - подчеркнул главный тренер. Он отметил, что перспективы у горнолыжного спорта и фристайла в частности на Сахалине очень большие. - У вас очень много детей занимается, начиная с трёх лет. У вас шикарные условия, такого в России больше практически нигде нет: спортивная школа, где дети занимаются бесплатно, такое количество склонов и все они – в шаговой доступности от города, - добавил Долгов.