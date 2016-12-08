Следком выясняет причины смерти 68-летнего южносахалинца
В планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое обнаружен мертвый пенсионер, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном следственном управлении СК РФ.
Информация об этом поступила в ведомство сегодня. На теле 68-летнего хозяина одной из квартир в доме №1б на улице Гайдука внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. Осмотр места также не дал результатов, поэтому следователи отправили труп в морг.
Следственный отдел по Южно-Сахалинску занимается доследственной проверкой.
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