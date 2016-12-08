Сахалинец выложил в WhatsApp интимное видео экс-супруги

36-летний сахалинец разместил в приложении «WhatsApp» видеозапись, на которой снята в обнаженном виде его бывшая жена.

По информации регионального следственного управления СК РФ, действие вылилось для жителя Тымовского в уголовное дело. Ему инкриминировалось нарушение неприкосновенности частной жизни.

Следствие установило, что в январе 2017 года между бывшими супругами произошла ссора, после этого в мессенджере и появился злополучный видеофайл, доступ к которому имели многие пользователи.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.