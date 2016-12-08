Центр внимания. Выпуск от 2 февраля

Метель на Кунашире

Аэропорт «Менделеево» на Кунашире закрыт из-за непогоды. Авиарейсы отложены до завтрашнего дня. В Южно-Курильске идет снег, а порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Несмотря на стихию, школа работала в обычном режиме. Однако юные жители села Лагунное остались дома, так как ГИБДД запретила перевозку детей.

Ожившая мечта

Невельск готовится вновь поднять паруса. Спортивные яхты в залив Невельского не выходили с начала 90-х. Тогда вместе с базой тралового флота закрылся и яхт-клуб. Возрождение этого красивого вида спорта стало возможным благодаря активистам и меценатам.

Исторический парк

В Южно-Сахалинске началась подготовка к строительству исторического парка «Россия - моя история». Здание площадью 4 тысячи кв. метров появится южнее собора Рождества Христова. Вместе с музейно-мемориальным комплексом «Победа» строения будут органично объединены в одну архитектурную композицию. Внутри развернется несколько мультимедийных выставок.

Горячий колодец

Село Серные источники в Холмском районе в пору переименовывать в Горячие ключи. Теплая вода заменила ледяную колодезную влагу в нескольких домах населенного пункта. И это вовсе не заслуга коммунальных служб. А неизвестное пока природное явление. Температура воды поднялась до + 26 градусов. А у одного из жителей - накопитель, куда поступает из скважины жидкость - весь в пару.

«Большой брат» не дремлет

На Сахалине значительно снизилось количество аварий на тех дорогах, где установлены системы видеофиксации. В этом году автоинспекторы намерены усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения. Камеры наблюдения появятся и на загородных трассах.

«Учитель года» в Южно-Сахалинске

В областной столице начался муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». На звание лучшего претендуют десять преподавателей. Все - из разных школ, лицеев и гимназий. Это учителя начальных классов, английского языка, математики, истории и обществознания, физкультуры, а также педагог-психолог. Восемь прекрасных дам и два молодых человека, что откровенно радует организаторов.