Центр внимания. Выпуск от 2 февраля
В этом выпуске: ожившая мечта, «большой брат» не дремлет, невероятно, но факт, любить детей - профессия её, день сурка по-нашему, фристайл на «Армейке» и другие новости.
Метель на Кунашире
Аэропорт «Менделеево» на Кунашире закрыт из-за непогоды. Авиарейсы отложены до завтрашнего дня. В Южно-Курильске идет снег, а порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Несмотря на стихию, школа работала в обычном режиме. Однако юные жители села Лагунное остались дома, так как ГИБДД запретила перевозку детей.
Ожившая мечта
Невельск готовится вновь поднять паруса. Спортивные яхты в залив Невельского не выходили с начала 90-х. Тогда вместе с базой тралового флота закрылся и яхт-клуб. Возрождение этого красивого вида спорта стало возможным благодаря активистам и меценатам.
Исторический парк
В Южно-Сахалинске началась подготовка к строительству исторического парка «Россия - моя история». Здание площадью 4 тысячи кв. метров появится южнее собора Рождества Христова. Вместе с музейно-мемориальным комплексом «Победа» строения будут органично объединены в одну архитектурную композицию. Внутри развернется несколько мультимедийных выставок.
Горячий колодец
Село Серные источники в Холмском районе в пору переименовывать в Горячие ключи. Теплая вода заменила ледяную колодезную влагу в нескольких домах населенного пункта. И это вовсе не заслуга коммунальных служб. А неизвестное пока природное явление. Температура воды поднялась до + 26 градусов. А у одного из жителей - накопитель, куда поступает из скважины жидкость - весь в пару.
«Большой брат» не дремлет
На Сахалине значительно снизилось количество аварий на тех дорогах, где установлены системы видеофиксации. В этом году автоинспекторы намерены усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения. Камеры наблюдения появятся и на загородных трассах.
«Учитель года» в Южно-Сахалинске
В областной столице начался муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». На звание лучшего претендуют десять преподавателей. Все - из разных школ, лицеев и гимназий. Это учителя начальных классов, английского языка, математики, истории и обществознания, физкультуры, а также педагог-психолог. Восемь прекрасных дам и два молодых человека, что откровенно радует организаторов.
Любить детей - профессия её
Холмские учителя на этой неделе поздравляют с юбилеем свою коллегу Веру Васильеву. Ей в эту субботу исполняется 80 лет. Больше полувека Вера Георгиевна отдала школе №1. Не забывает ее и сейчас.
«Клуб потребителя» снова в газете
«Клуб потребителя» - рубрика с таким названием вновь появилась в газете «Губернские ведомости». В ней корреспонденты сравнивают качество нескольких экземпляров из одной группы товаров. В этом выпуске под пристальное внимание попали йогурты длительного срока хранения.
День сурка по-нашему
Сегодня в западных странах отмечается День сурка. Считается, что в этот праздник следует наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Если животное испугается своей тени и не выйдет к людям, значит, зима будет холодной и долгой.
Жеребьевка «Золотой шайбы»
Сегодня в Южно-Сахалинске состоялась жеребьёвка команд-участниц областного турнира «Спорт против подворотни. Золотая шайба». Финал соревнований в старшей возрастной группе стартует 7 февраля в Макарове. В процедуре жеребьёвки приняли участие бронзовый призёр Паралимпиады в Сочи Александр Алябьев и тренер сборной страны по горнолыжному спорту Александр Назаров. Именитые гости поделили команды на две подгруппы. В пятидневный розыгрыш вступят 11 лучших дружин.
Фристайл на «Армейке»
Молодёжная сборная команда России по могулу - лыжному фристайлу - прибыла на Сахалин для подготовки к этапу Кубка мира в Корее. Для этого на склоне «Армейки» впервые соорудили специальную трассу. Сегодня лыжники-виртуозы опробовали её в деле.
Альбом Эммы М
Сахалинка Эмма М выпустила первый музыкальный альбом. Певица презентовала его накануне. В него вошли 10 оригинальных композиций и три ремикса. Чуть меньше года назад исполнительница уже выпустила мини-альбом из пяти песен.
Комментарии