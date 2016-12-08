Призёр Паралимпиады провёл жеребьёвку турнира дворовых команд по хоккею на Сахалине
Жеребьевку турнира дворовых команд по хоккею «Спорт против подворотни. Золотая шайба» 2 февраля провели бронзовый призёр Паралимпиады в Сочи, горнолыжник Александр Алябьев, тренер паралимпийской сборной по горнолыжному спорту Александр Назаров и депутат областной Думы Андрей Хапочкин.
Традиционный турнир среди команд старшей возрастной группы стартует 7 февраля в Макарове и продлится пять дней. Средняя группа сыграет в конце февраля, младшая – в марте.
В этом году турнир будет уже 13-м. Предварительно районы провели местные этапы, выявили сильнейшие команды. В итоге в региональном турнире сыграют 11 дружин, которые сегодня путём жеребьёвки разделили на две корзины, причем две лучшие команды по итогам прошлого сезона – «Кристалл» и «Ногликские медведи» – намеренно развели по разным группам.
В группу «А» вошли: «Шторм» из Долинска, «Атлант» из Поронайска, «Анга» из Тымовского, макаровская «Виктория», «Ногликские медведи» и смирныховский «Олимп». В группе «В» сыграют «Океан» из Невельска, «Белые медведи» из Южно-Курильска, «Кристалл» из Южно-Сахалинска, «Анива» и «Север» из Охи.
Чемпионы Сахалинской области в трёх возрастных категориях отправятся в Сочи, где будут играть с лучшими детскими командами России на олимпийских объектах. В прошлом году сахалинская команда «Кристалл» вошла в 15 лучших дружин России.
Сначала команды сыграют друг с другом в группе, в плей-офф выйдут по две лучшие команды из двух групп и создадут полуфинальные пары. Победители полуфиналов разыграют между собой золотые медали. Затем состоятся матчи за третье место и остальные вплоть до десятого.
Спортсмен паралимпиец Александр Алябьев посоветовал ребятам не сворачивать с выбранного пути. Ведь большой спорт именно так и начинается – с дворового. Горнолыжная карьера самого Алябьева стартовала с горки у его тёти.
- Мы восстанавливаем традицию, когда в жеребьёвке участвуют известные люди. Думаю, ни у одной из команд не возникнет вопросов о честности её проведения, - сказал основатель турнира «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин.
Он отметил, что в этом году турнир расширит географию, игры пройдут в Макарове, Поронайске и Холмске.
- Да, конечно, удобно играть на крытых площадках, нас просят перейти в «Кристалл», «Арена Сити», «Холмск-Арену», но пока не в каждом районе есть крытый лёд, и мы не должны терять традиций дворового спорта, когда первые шаги юный хоккеист делает на дворовой коробке, - сказал Хапочкин.
Он рассказал, что турнир, без сомнения, уже обкатан, все получается, но в некоторых районах еще хромает организация проведения муниципальных этапов, в результате обижаются дети. Чтобы в будущем этого избежать, министерство спорта и молодёжной политики проведёт мастер-класс среди районных чиновников, курирующих спорт и молодёжную политику.
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