Призёр Паралимпиады провёл жеребьёвку турнира дворовых команд по хоккею на Сахалине

Жеребьевку турнира дворовых команд по хоккею «Спорт против подворотни. Золотая шайба» 2 февраля провели бронзовый призёр Паралимпиады в Сочи, горнолыжник Александр Алябьев, тренер паралимпийской сборной по горнолыжному спорту Александр Назаров и депутат областной Думы Андрей Хапочкин.

Традиционный турнир среди команд старшей возрастной группы стартует 7 февраля в Макарове и продлится пять дней. Средняя группа сыграет в конце февраля, младшая – в марте.

В этом году турнир будет уже 13-м. Предварительно районы провели местные этапы, выявили сильнейшие команды. В итоге в региональном турнире сыграют 11 дружин, которые сегодня путём жеребьёвки разделили на две корзины, причем две лучшие команды по итогам прошлого сезона – «Кристалл» и «Ногликские медведи» – намеренно развели по разным группам.

В группу «А» вошли: «Шторм» из Долинска, «Атлант» из Поронайска, «Анга» из Тымовского, макаровская «Виктория», «Ногликские медведи» и смирныховский «Олимп». В группе «В» сыграют «Океан» из Невельска, «Белые медведи» из Южно-Курильска, «Кристалл» из Южно-Сахалинска, «Анива» и «Север» из Охи. Чемпионы Сахалинской области в трёх возрастных категориях отправятся в Сочи, где будут играть с лучшими детскими командами России на олимпийских объектах. В прошлом году сахалинская команда «Кристалл» вошла в 15 лучших дружин России. Сначала команды сыграют друг с другом в группе, в плей-офф выйдут по две лучшие команды из двух групп и создадут полуфинальные пары. Победители полуфиналов разыграют между собой золотые медали. Затем состоятся матчи за третье место и остальные вплоть до десятого.

Спортсмен паралимпиец Александр Алябьев посоветовал ребятам не сворачивать с выбранного пути. Ведь большой спорт именно так и начинается – с дворового. Горнолыжная карьера самого Алябьева стартовала с горки у его тёти. - Мы восстанавливаем традицию, когда в жеребьёвке участвуют известные люди. Думаю, ни у одной из команд не возникнет вопросов о честности её проведения, - сказал основатель турнира «Спорт против подворотни» Андрей Хапочкин.