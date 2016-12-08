Любить детей - профессия её

А холмские учителя на этой неделе поздравляют с юбилеем свою коллегу Веру Васильеву. Ей в эту субботу исполняется 80 лет. Больше полувека Вера Георгиевна отдала школе номер один. Не забывает ее и сейчас.