Полиция просит помочь в поимке сахалинца, ограбившего магазин

УМВД по Сахалинской области просит сахалинцев помочь в поимке преступника, ограбившего магазин, сообщает пресс-служба ведомства.

2 февраля около 10:10 неустановленный гражданин, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, разбил витрину магазина «Золотая мозаика» в Корсакове и похитил 55 золотых цепочек.

Приметы подозреваемого: на вид до 30 лет, рост 175-180 см, худощавого (среднего) телосложения, одет в коричневую либо синюю куртку, возможно двухстороннюю, средней длины, черные брюки, черные ботинки, на голове черная вязаная шапка, может передвигаться в медицинской маске. Подозреваемый, возможно, скрылся на автомобиле Toyota Town Асе серого или песочного цвета.

Всем, кому известна личность данного гражданина либо кто владеет информацией, способствующей установлению его местонахождения, просьба незамедлительно сообщить по телефонам : 8 (4242) 780-700, 780-705, (42435) 419-50.