Карлов: «дальневосточный гектар» - уникальная преференция для развития ДФО

Представители фракции партии «Единая Россия» считают, что возможности, которые предоставляются законом «О дальневосточном гектаре», дают людям существенные преференции и направлены на то, чтобы сделать Дальний Восток не только более привлекательным для реализации предпринимательских и инвестиционных проектов.

По мнению депутата Николая Николаева, беспрецедентную реализацию закона «О дальневосточном гектаре» можно сравнить с этапами великого освоения Сибири. Он напомнил, что в конце прошлого года был внесен целый ряд изменений в закон «О дальневосточном гектаре», которые были продиктованы практикой его применения.

- Министерство Дальнего Востока и наши коллеги из Совета Федерации и Госдумы внимательно изучили полученный во время тестового периода опыт. После чего мы достаточно оперативно разработали и внесли поправки, направленные на повышение эффективности реализации данной программы, - объяснил Николай Николаев, подчеркнув, что законотворцы намерены и дальше работать над усовершенствованием данного закона.

— Наконец настали времена, когда Дальний Восток начал получать уникальные преференции, - заявил депутат Государственной Думы от Сахалинской области, член думской фракции партии «Единая Россия»Георгий Карлов. – Это и выравнивание энерготарифов, и развитие ТОРов, и создание свободных портов, и поддержка среднего и малого предпринимательства. Безусловно, государство стремится обеспечить такое качество жизни на Дальнем Востоке, чтобы люди его не покидали. Однако очень важно, чтобы дальневосточные земли прирастали новыми жителями, чтобы люди стремились приезжать и осваивать отдаленные рубежи России. И закон «О дальневосточном гектаре», на мой взгляд, является одним из самых действенных аргументов для тех, кто готов к нам приехать, чтобы жить и работать.

Эксперты партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» отмечают, что ведущие агрономы и селекционеры России готовы оказать всестороннюю профессиональную помощь владельцам дальневосточного гектара по всем направлениям – от первичной обработки земли до закладки новых садов, обеспечения семенами и саженцами для выращивания качественных районированных сортов фруктов, овощей и ягод.

Как считает член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, единоросс Валенчук, поправки в закон дали возможность получения дальневосточного гектара любому гражданину страны, что очень важно. Они значительно расширили географию желающих получить землю, на которой многие планируют развивать сельское хозяйство, туризм и др. По данным социсследований, наблюдается значительный интерес к оформлению права на гектар у москвичей, петербуржцев, жителей Центральной России – от 10 до 20% россиян. Предполагается, что теперь количество желающих взять дальневосточный гектар будет только возрастать.

- Необходимы специальные льготные программы кредитования, субсидирование малого бизнеса, поддержка семей в обеспечении стройматериалами, обучении, - добавил депутат.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО на срок пять лет. При этом земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В том случае, если через пять лет участок будет освоен, его можно будет взять в аренду или даже получить в собственность.