Доплата к пенсии шахтёрам Сахалина с 1 февраля составит 2,4 тысячи рублей

Доплата к пенсиям шахтёрам с 1 февраля в среднем по Сахалинской области составит 2 тыс. 472 рубля. Её получат 797 бывших работников угольной промышленности Сахалина, сообщает пресс-служба регионального управления Пенсионного фонда России.

Доплата меняется ежеквартально, в зависимости от суммы дополнительных страховых взносов, поступивших от организаций угольной промышленности в бюджет ПФР. Нынешний размер доплаты зависит от того, какие средства поступили от работодателей с октября по декабрь 2016 года.

В сравнении с предыдущим периодом величина доплаты немного уменьшилась, так как взносов от работодателей поступило меньше. Прежний размер доплаты составлял в среднем по области 2 тыс. 510 рублей.

В Пенсионном фонде напоминают, что размер доплаты напрямую зависит от угледобывающих предприятий. Расчёт её осуществляется, с одной стороны, от общего количества собранных дополнительных страховых взносов по стране, с другой - от числа пенсионеров-шахтёров, имеющих право на доплату.

Нынешний размер выплат будет действителен до 1 мая 2017 года. Затем снова произойдет перерасчет - с учетом того, сколько денег в «общую копилку» внесут за первый квартал 2017 года угольные предприятия всей страны.

Ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Доплата к пенсии каждому пенсионеру рассчитана индивидуально, в зависимости от продолжительности стажа работы, размера заработной платы.