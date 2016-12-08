В России ужесточают ответственность за кибератаки

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации».

Системообразующий документ затрагивает такие сферы, как кибербезопасность государственных структур, энергетического комплекса, здравоохранения и многие другие. Законопроект, внесённый правительством, устанавливает принципы обеспечения безопасности КИИ и полномочия госорганов, а для владельцев инфраструктур, операторов связи и информационных систем определяет права, обязанности и ответственность.

В пояснительной записке к документу эксперты приводят данные об ущербе, который ежегодно наносят вредоносные программы. Он достигает 1 триллиона долларов, что составляет 1,4% общемирового ВВП.

- Необходимость более жёсткого закона, защищающего интересы государства и граждан в сфере безопасности стратегически важных информационных систем, безусловно, назрела. Это подтверждают и данные наших силовых ведомств. В прошлом году зафиксировано около 70 миллионов кибератак на объекты Российской Федерации. Новый закон, во-первых, даст правовую основу для совершенствования всей киберзащиты страны. И, во-вторых, ужесточит наказание за действия так называемых хакеров независимо от того, где они находятся, — прокомментировал депутат Георгий Карлов.

Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации уже предусматривается тремя статьями Уголовного кодекса. Однако авторы законопроекта предлагают вывести наказание за неправомерное воздействие на КИИ в отдельную статью. За подобное правонарушение злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба депутата Госдумы.