В парке Южно-Сахалинска открылся прокат коньков

В южно-сахалинском парке культуры и отдыха имени Гагарина 3 февраля откроется прокат коньков. Он расположится в помещении для переодевания спортсменов на стадионе «Космос». Входить туда лучше со стороны Аллеи сакуры, сообщает пресс-служба парка.

Стоимость проката коньков - 200 рублей. За эти деньги ими можно будет пользоваться безлимитно в течение одного дня. Чтобы получить коньки, нужно оставить залог в размере 500 рублей или документ, удостоверяющий личность.

Размерный ряд мужских и женских коньков представлен полностью, от 36-го до 46-го размера.

Прокат будет работать со вторника по пятницу с 14:00 до 21:00. В субботу и воскресенье – с 12:00 до 22:00. Понедельник – выходной.

Администрация парка предупреждает: перед тем как выйти на лёд, все должны ознакомиться с правилами проката коньков и массового катания, которые будут размещены в здании проката.

Отметим, в парке сейчас два бесплатных катка — на Аллее сакуры и на танцплощадке. Взяв коньки напрокат, можно посетить любой из них. Для тех, кто придёт со своими коньками, есть возможность сдать вещи в гардероб или оставить их в камере хранения у катка на танцплощадке, где всех желающих ждёт горячий чай.