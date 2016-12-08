В Южно-Сахалинске стартовал конкурс «Учитель года–2017»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года–2017» стартовал 2 февраля в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба мэрии.

Исполняющая обязанности мэра областного центра Наталия Куприна пожелала педагогам новых побед и успехов.

- Этот конкурс прежде всего бесценный опыт для каждого из вас, - подчеркнула она. - Учитель — профессия сложная, но благородная. Педагог не только учит детей, но и воспитывает их, формирует личность. То, что вы сегодня принимаете участие в конкурсе, уже говорит о вашей смелости и целеустремленности. Вы ставите перед собой большие цели и добиваетесь их. И я уверена, что будущее нашего подрастающего поколения в надежных руках.

Начальник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева обратилась к участникам с необычным пожеланием.

- Отнеситесь к конкурсу как к некоему мастер-классу, который вы показываете на огромную аудиторию. Будьте нацелены на то, что для вас победа уже состоялась, а впереди новые свершения, - добавила она.

После торжественной части был дан официальный старт педагогическим испытаниям — участники продемонстрировали свои визитные карточки: пели, танцевали, дарили подарки и даже выпускали живых бабочек.

В нынешнем году в конкурсе принимают участие десять педагогов, в том числе двое мужчин, общеобразовательных учреждений города - школ №1, 4, 5, 6, 11, 13, 19, гимназий №1, 3 и лицея №1. Это учителя математики, начальных классов, английского языка, физической культуры, истории, обществознания и экономики, а также педагог-психолог. Средний педагогический стаж - 4 года. Им предстоит выступить с самопрезентацией, защитить опыт работы, провести открытые уроки, классный час с родителями, мастер-класс по заранее определенной теме, а также подготовить образовательный проект экологической направленности. Кроме того, в рамках заочного тура педагоги подготовили «Методическое портфолио»: на сайтах своих образовательных учреждений организовали интернет-страницы, где опубликовали данные о себе и эссе «Я — учитель». Оценивать профессионализм, творчество и педагогические достижения участников на муниципальном и последующих этапах будут сразу четыре состава жюри: большое (специалисты Института развития образования Сахалинской области, ветераны педагогического труда, представители совета руководителей образовательных учреждений), альтернативное (участники и победители конкурса прошлых лет), предметное (учителя-предметники) и детское (учащиеся 10-11 классов). Конкурсные испытания пройдут на базе городских школ №3 и 9, в лицее №1. Имена победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года–2017» назовут 10 февраля.

Наша справка Конкурс «Учитель года» проводится в Южно-Сахалинске почти 20 лет. В 2016 году победу в муниципальном этапе одержали учитель английского языка гимназии №2 Людмила Бурмистрова и учитель русского языка и литературы гимназии №1 им. Пушкина Наталья Донцова.