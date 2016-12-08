На Сахалине пройдёт первенство России по горным лыжам среди инвалидов

На Сахалине впервые пройдёт первенство России по горнолыжному спорту для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Оно состоится 23 февраля, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области.

В нём примут участие сильнейшие представители паралимпийской сборной страны по этому виду спорта. Сейчас команда тренируется на склонах «Горного воздуха». Накануне спортсмены и тренеры встретились с министром спорта и молодёжной политики Антоном Зайцевым.

- Нам очень нравится на Сахалине. Так душевно и тепло нас нигде не принимали, а мы побывали во многих странах и городах. Место идеальное, трассы нам подходят, погода отличная, - отметил главный тренер команды Александр Назаров. - Заметили, что на Сахалине много людей занимаются спортом. На горе всегда есть посетители. В будние дни катающихся чуть-чуть поменьше, в выходные – тысячи. На беговых лыжах много горожан. Мест на парковках всем не хватает.

Министр спорта отметил, что сегодня в области огромное значение уделяется развитию адаптивной физической культуры. Спортсменов становится больше, для них закупаются тренажеры, выделяются помещения. В будущем у спортсменов с ограниченными физическими возможностями появится свой спортивный комплекс. - Ваши замечания про отсутствие пандусов, подъездных путей, дорожек справедливы. Все новые спортивные объекты, которые возводятся в области, оснащены всем необходимым, а работа со старыми зданиями в этом направлении будет продолжена, - отметил Зайцев. Главный тренер сборной рассказал о режиме подготовки. У спортсменов практически нет свободного времени, все оно посвящено тренировкам. А известие о том, что они не смогут принять участие в предстоящих Паралимпийских играх, заставляет трудиться с еще большей отдачей. - Мы надеемся до последнего, что все-таки получится принять участие в Играх. Если нет, это будет для нас очередным испытанием, которое предстоит преодолеть, и мы это сделаем, - сказал Назаров.