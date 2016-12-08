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3 февраля 11:23 / Экономика / министры / Корпорация развития  

Минэкономразвития Сахалина вдвое перевыполнил план 2016 года

Объем инвестиций по проектам, которые реализуются при содействии сахалинских властей, составил 17 млрд рублей.

Более 4 млрд рублей из этой суммы вложила Корпорация развития Сахалинской области. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития островного региона Сергей Карпенко, докладывая губернатору Олегу Кожемяко о результатах работы ведомства. При этом плановое задание на 2016 год, установленное для органа исполнительной власти в размере 8,8 млрд рублей, было перевыполнено почти вдвое. Деньги направлялись на развитие СТК «Горный воздух», расширение свиноводческого комплекса в анивском селе Таранай до 62 тыс. голов, на строительство третьей очереди проекта в совхозе «Тепличный», двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год и др.

Напомним, в органах исполнительной власти региона продолжается пора отчетов руководителей. Около года назад по решению губернатора с ними заключили эффективные контракты на год. Они позволяют оценить работу руководителей ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

Как доложил Сергей Карпенко, при непосредственном участии областного минэкономразвития на территории региона созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный воздух» и «Южная». Поступило 15 заявок от организаций, претендующих на получение статуса их резидентов. Его уже получили компании «Мерси Агро Сахалин», «Анива Инвест», «Городская управляющая компания», совхоз «Тепличный» и аэровокзал Южно-Сахалинск.

Большие возможности для дальнейшего развития экономики области открывает решение о распространении режима «Свободного порта «Владивосток» на Корсаковский городской округ. Желание стать резидентами этого проекта и воспользоваться особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования изъявили девять организаций. Еще три заявки - в стадии оформления. Ожидается, что в ближайшем будущем режим порто-франко затронет еще Углегорский район. Федеральное министерство по развитию Дальнего Востока поддержало соответствующее предложение областных властей.

В соответствии с планом импортозамещения в Сахалинской области выросло производство сельхозпродукции. Хозяйства всех категорий произвели больше картофеля (рост на 9,8%), овощей (19%), мяса птицы в живом весе (13,2%), молока (2,5%) рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных (5,5%). Объем платных туристских услуг увеличился на 3,4%.

Все более значимую роль в экономике области играет малый и средний бизнес. Общее количество работающих в этом секторе достигло 96,3 тыс. человек, что составило 36% занятого населения.

- На поддержку данной сферы областной и федеральный бюджеты направили 152 млн рублей, - сообщил Сергей Карпенко. – Их получило 431 предприятие. Заняты они в основном в сферах потребительского рынка, обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства и здравоохранения. В результате было сохранено около 5 тыс. рабочих мест и создано 675 новых.

Олег Кожемяко поручил руководству ведомства организовать поддержку малого и среднего бизнеса через отраслевые ассоциации, установить для муниципальных образований финансовые квоты, в пределах которых местные власти смогут помогать предпринимателям на своей территории. Это даст возможность повысить эффективность использования казенных средств. Также глава области поручил ускорить создание технопарка – территории, где концентрируются промышленные компании со своими научно-техническими подразделениями, а также бизнес-инкубатора, который будет оказывать поддержку проектам молодых предпринимателей на этапах от разработки идеи до ее коммерческой реализации.

Теги  Министры Корпорация развития

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Корсаков ау!вы там вообще все что ли? У вас в 6 А учится Кирилл, которому 7 лет; Ева 8 лет!как это ?????им должно быть по 12-13лет!

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