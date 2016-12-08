За комментарий в Интернете молодой сахалинец может попасть в тюрьму

Житель Долинска обвиняется в экстремизме, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Если его вина будет доказана в суде, то он может провести за решеткой до двух лет или получить внушительный штраф. По версии следствия, в ноябре 2015 года 21-летний молодой человек оставил на интернет-странице одного из сообществ комментарий, который, по данным следствия, «был направлен на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии».

По информации следователей, молодой человек осознавал противоправность и общественную опасность своих действий, ему также было достоверно известно, что интернет-страница данной группы является публичной и её содержание доступно для обозрения неопределенному кругу лиц. Но всё равно решил оставить комментарий.

В следственном управлении сообщили, что расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.