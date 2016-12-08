Курильские учёные обернут деревья жестью и пластиком для защиты исчезающей птицы

Учёные из Курильского заповедника по гранту от WWF (Всемирного фонда дикой природы) защищают от исчезновения рыбного филина.

В этом году они намерены развесить на Кунашире гнёзда, кормушки, сообщается на сайте заповедника. На перекатах рек создадут искусственные ямы, где будет скапливаться рыба. А для защиты гнёзд пернатых от разорителей стволы деревьев обернут жестью или пластиком. К ним уже не сможет подобраться соболь.

Рыбный филин - редкий, исчезающий вид птиц, занесён в Красную книгу РФ. На Дальнем Востоке обитают два его подвида. Континентальный встречается в Маньчжурии, на севере Кореи, от Приамурья и Приморья до Магадана, островной - на Кунашире и Хоккайдо. Численность островного подвида рыбного филина не превышает 250 особей. На Кунашире зафиксировано 70-80 постоянно обитающих птиц, из них достоверно установлены 23 гнездящиеся пары.

Основными факторами, препятствующими увеличению численности филина на Кунашире, являются нехватка дуплистых деревьев для гнездования, разорение гнезд воронами и соболем, беспокойство человеком. С осени 2015 года сотрудники заповедника активно занимаются изучением и сохранением этого редчайшего вида птиц на Кунашире. В прошлом году они стажировались по вопросам охраны рыбного филина у японских коллег на Хоккайдо. Известно, что там обитает около 140 особей филина. За 20 лет благодаря мерам поддержки (развешиванию искусственных гнездовий, защите гнезд от разорителей и подкормке птиц) число гнездовых пар на Хоккайдо увеличилось с 49 до 62. Образование пар и гнездование у филинов проходит в не очень благоприятный по климатическим условиям период года – с февраля по апрель. Они выводят птенцов раз в 1–2 года. Поэтому администрация заповедника обращается с просьбой к жителям и гостям острова по возможности ограничить выезды на снегоходах в пойменные участки рек Кунашира, где обитают филины, а обо всех случаях встречи с этими птицами сообщать в научный отдел заповедника. В январе ученые приступили к выполнению намеченных планов. Пять специально изготовленных гнездовий уже развешены на потенциально пригодных для гнездования филина участках.