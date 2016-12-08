Прокуратура нашла нарушения в устранении последствий циклона в Южно-Сахалинске

Прокуратура Южно-Сахалинска выявила нарушения в содержании улично-дорожной сети и устранении последствий циклона 14–16 января 2017 года.

По информации пресс-службы областного надзорного ведомства, ООО «Востокдорстрой» и муниципальное учреждение «Управление городским дорожным хозяйством» допускали формирование снежных валов на перекрестках, а также ближе пяти метров перед пешеходными переходами. По этому поводу городская прокуратура возбудила в отношении должностных и юридических лиц дела об административном правонарушении. Они направлены на рассмотрение в отдел ГИБДД управления МВД России по Южно-Сахалинску.

Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства компании «Домострой ЛТД», «Сахалинское монтажно-эксплуатационное предприятие», «Строительная компания СилМаш» посыпали дороги антигололедными реагентами, применение которых не согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления руководителям пяти организаций, а также мэру Южно-Сахалинска. Рассмотрение мер реагирования находится на контроле городской прокуратуры.