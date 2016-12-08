Нарушения ПДД на юге Сахалина будут фиксировать 12 новых камер

С 6 февраля этого года на юге Сахалина вводятся в эксплуатацию 12 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений.

По информации регионального управления МВД России, новейшие камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в нескольких точках областного центра, также на самых оживленных трассах юга острова.

О вводе в эксплуатацию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Сахалинской области

ГИБДД информирует участников дорожного движения о местах расположения уличного оборудования. В Южно-Сахалинске оно установлено по следующим адресам:

перекресток ул. Комсомольской и Пуркаева

ул.Комсомольская, 198

Холмское шоссе, 27

ул.Ленина, 302 (детская областная больница)

планировочный район Новоалександровск, ул.Советская, 91 (школа №31)

автодорога на аэропорт (ЗАО «ТОК»)

15-й км дороги Южно-Сахалинск – Оха (Березняки)

7-й км дороги Южно-Сахалинск – Холмск (Троицкое)

15-й км дороги Южно-Сахалинск – Корсаков (Олимпия).

В Корсакове стационарные комплексы расположены по адресам:

ул. Вокзальная, 21

ул. Южно-Сахалинская, 5

на пересечении ул.Советской и переулка Молодежного.