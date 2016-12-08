Нарушения ПДД на юге Сахалина будут фиксировать 12 новых камер
С 6 февраля этого года на юге Сахалина вводятся в эксплуатацию 12 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений.
По информации регионального управления МВД России, новейшие камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в нескольких точках областного центра, также на самых оживленных трассах юга острова.
О вводе в эксплуатацию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Сахалинской области
ГИБДД информирует участников дорожного движения о местах расположения уличного оборудования. В Южно-Сахалинске оно установлено по следующим адресам:
перекресток ул. Комсомольской и Пуркаева
ул.Комсомольская, 198
Холмское шоссе, 27
ул.Ленина, 302 (детская областная больница)
планировочный район Новоалександровск, ул.Советская, 91 (школа №31)
автодорога на аэропорт (ЗАО «ТОК»)
15-й км дороги Южно-Сахалинск – Оха (Березняки)
7-й км дороги Южно-Сахалинск – Холмск (Троицкое)
15-й км дороги Южно-Сахалинск – Корсаков (Олимпия).
В Корсакове стационарные комплексы расположены по адресам:
ул. Вокзальная, 21
ул. Южно-Сахалинская, 5
на пересечении ул.Советской и переулка Молодежного.
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