Уикенд в столице: моти, «Сердце матери» и волейбол

Рекомендуем мастер-класс по японским лепешкам, премьеру в театре кукол и страшные «Звонки»

Для всей семьи

Советуем сходить 5 февраля с детьми в областную универсальную научную библиотеку. Генеральное консульство Японии приглашает на мастер-класс по изготовлению традиционных рисовых лепешек моти, а также их дегустацию. Японцы считают, что, съев моти, человек приобщается к божественной благодати. Начало – в 14:00. Вход свободный. В субботу гостей в Сахалинском областном краеведческом музее ждут документальные фильмы в рамках Дней корейской культуры в музее. Сеансы начинаются в 17:00 и 18:00. Взрослый билет стоит 70 рублей, дети проходят бесплатно.

Болельщикам и спортсменам

В Южно-Сахалинске возродили замечательный советский праздник - Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей–2017». Первые старты пройдут в субботу на Аллее сакуры парка им. Гагарина. Участником может стать любой, умеющий стоять на коньках. Для этого достаточно в день соревнований зарегистрироваться в мандатной комиссии. Будет работать бесплатный прокат инвентаря. Открытие и начало забегов – в 11:00. Не пропустите молодежное первенство ДФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Сахалинские спортсмены составят сильную конкуренцию гостям из Якутии, Камчатки, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Магаданской областей. Гонки проходят на базе зимних видов спорта в районе гостиничного комплекса «Санта». В выходные участники будут состязаться в самых зрелищных дисциплинах. В субботу в 11:00 стартуют гонки классическим стилем на 10 километров (девушки) и 15 километров (юноши). А в воскресенье, также в 11:00, лыжники поспорят за награды в эстафетной гонке. ПСК «Сахалин» приглашает горожан поддержать островную команду в матче регулярного чемпионата российской Суперлиги по волейболу среди женских команд. 4 февраля она принимает «Динамо-Казань». Встреча состоится в волейбольном центре «Сахалин». Начало – в 17:00. Вход бесплатный. В уикенд пройдет первенство области по настольному теннису среди юношей и девушек до 19 лет. Начало соревнований – в 10:00. Зрителей и участников ждут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Полевая, 6. В субботу любителей спортивных единоборств приглашают на областной турнир. Первенство соберет участников до 18 лет в СДЮСШОР по греко-римской борьбе. Начало поединков – в 10:00. Вход свободный. 5 февраля в волейбольном центре «Сахалин» состоится юношеский блиц-турнир по волейболу. Организаторы посвятили его Дню защитника Отечества. Начало матчей – в 10:00.

Выставки и вернисажи

Выходные стоит посвятить походам в художественный музей. Здесь развернулась экспозиция «Цветы Мугунхва на сахалинской земле». На выставке представлены подлинные предметы из собрания краеведческого и художественного музеев, отражающие историю сахалинских корейцев, их жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов регионального архива. Ценителей высокой живописи ждут в Сахалинском областном художественном музее на выставке «Красота и значимость обыкновенного». В экспозиции собраны натюрморты графиков крупных художественных школ Москвы и Ленинграда, национальных республик (Украина, Эстония) старшего поколения и молодых художников. Работы охватывают конец 50-х прошлого века по 2000 год. Разнообразные по технике и композиции работы объединяет виртуозное владение рисунком авторов.

Поклонникам Мельпомены

Сахалинский театр кукол ждет в субботу и воскресенье зрителей на премьеру февраля. Рок-притча «Сердце матери» открывает новую страницу в его репертуаре. Режиссер Юрий Уткин из Иркутска с труппой театра кукол расскажет о гордыне, искушении и исцеляющей материнской любви. В основе сюжета – легенда о моряке, которого спасет любящее сердце матери. Начало показов – в 11:00 и 13:00.

Для киноманов