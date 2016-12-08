Проект инициативного бюджетирования реализуется в Углегорском районе

В Сахалинской области проект инициативного бюджетирования реализуется впервые и пока только на территории Углегорского района.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», в соответствии с ним селам Медвежье, Краснополье, Никольское, Ольшанка, Поречье, Лесогорское и Бошняково из областного бюджета выделят дополнительно по 3 млн рублей. Причем жители населенных пунктов сами решат, на что их потратить.

Суть проекта людям объясняют представители районной администрации на предварительных встречах с инициативными сельчанами. Первым пунктом поездки районных чиновников стало Поречье. Аудитории до разговора показали демонстрационный видеоролик о том, как работает инициативное бюджетирование в Тверской области. Затем и.о. главы администрации Сергей Дорощук пояснил, что району очень повезло, что реализовать проект областные власти решили именно здесь. В следующем году претендовать на участие в данной программе смогут все муниципалитеты, но уже на конкурсной основе. По его словам, жители села сами решают, какие общественно значимые проекты в их родном населённом пункте нужно реализовать в первую очередь. Все предложения фиксируются в опросных листах. Следующий шаг — выбор объекта будущего финансирования. На итоговых собраниях с жителями сёл, которые пройдут при участии представителей районной администрации и областного минфина, будет сформирована согласительная комиссия. С её помощью определят приоритетный проект, окончательный объём финансирования (но не более 3 млн) и срок реализации. Однако проект мало выбрать — его ещё нужно выполнить. Районная администрация берёт на себя все обязательства, связанные с подготовкой конкурсной документации. После этого должен быть объявлен соответствующий электронный аукцион и определён подрядчик, который и воплотит задуманное в жизнь.

3 млн рублей можно потратить на благоустройство, объекты культуры, водоснабжения и водоотведения, проведение культурно-массовых мероприятий, уличное освещение, автомобильные дороги и сооружения на них, а также детские спортивные объекты. Однако предложения сельчан не должны носить глобальный характер, поскольку иногда выделенной суммы может хватить лишь на разработку проектно-сметной документации. В любом случае окончательный вариант определится с учетом пожеланий всех жителей населенного пункта.