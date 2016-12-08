Южносахалинцы могут выбрать своего «Учителя года–2017»

Решить судьбу победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года–2017» могут и жители Южно-Сахалинска.

По информации пресс-службы мэрии, наряду с профессиональным жюри возможность оценивать участников получили и горожане. На главной странице официального сайта мэрии сегодня стартовало интернет-голосование. Зайдя в раздел «Опросы» по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/216, любой житель областной столицы может отдать свой голос за одного из 10 участников конкурса. Для этого необходимо набрать код проверки и нажать «Проголосовать». Интерактивное голосование продлится до 8 февраля включительно.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит приз.