На Сахалине потеплеет на следующей неделе

На следующей неделе на Сахалине потеплеет, с середины недели синоптики прогнозируют умеренные снегопады, сообщается на сайте островной гидрометеослужбы.

Воздушная масса придет с Охотского моря, она принесет с собой снег и дальнейшее повышение температуры. На побережьях ожидается порывистый ветер, местами слабая метель. Температура ночью -8…-13, днем -1…-6. На Курилах тоже временами будет отмечаться снег и усиливаться ветер. Температура воздуха ночью -5…-10, днем -1…-6.

А к следующим выходным на юг острова вернутся морозы. Температура воздуха в субботу ночью -21…-23, днем -5…-7, в воскресенье ночью -18…-20, днем -3…-5.

В предстоящие же выходные в северных районах Сахалина ожидается снег, в воскресенье усилится ветер, возможны метели. Температура в ночь на субботу -17…-22, днем -10...-15, в воскресенье ночью -11…-16, днем -7…-12.

В центральной части Сахалина в субботу сохранится погода без осадков, температура ночью -25…-30, днем -8…-13. В воскресенье ожидается небольшой снег и потеплеет, ночью температура -18…-23, днем -7…-12.

На юг Сахалина будет поступать сухой воздух с материка. В выходные дни осадков не ожидается. 4 февраля ночью -19…-24, днем -4…-9, 5 февраля будет теплее: ночью -14…-19, днем -2…-7.

На севере Курильской гряды снег и слабая метель, на юге преимущественно без осадков. Температура ночью -7…-12, днем -2…-7.