Сахалинский «Горный воздух» в уикенд работает до 22:00

С 3 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям СТК «Горный воздух» будет работать до 22:00, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики.

Руководители комплекса учли пожелания сахалинцев и увеличили рабочее время на один час. В дополнение к этому для удобства отдыхающих открылась дополнительная касса на верхней площадке СТК.

- Наплыв туристов не прекращается даже в будние дни. На горе постоянно катаются любители горнолыжного спорта и сноуборда. Большое количество спортсменов и просто гуляющих высказывали предложения о продлении рабочего дня. Вот мы и решили пойти навстречу нашим посетителям, – отметил директор по развитию СТК Хиун Ким.

Продление работы канатной дороги связано еще и с тем, что на юго-западном склоне СТК «Горный воздух» появилось постоянное освещение. Здесь установлено 122 опоры. Общая протяженность трассы составила 4,2 км.