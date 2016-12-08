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16:32 / Социум / экология / свалки  

Воспитание свалки

В Сахалинской области разработана территориальная схема обращения с отходами

«Чистая страна»

Как известно, 2017-й объявлен в России Годом экологии. И вот, прошел месяц этого года. А что, собственно, сделано? Именно этот вопрос поставил ведущий дискуссионного клуба партии ЕР «4 ноября» Игорь Андреев в начале очередного заседания круглого стола. Первым ответить на него взялся заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды области Вадим Ваничкин.

По его словам работа по охране окружающей среды будет вестись по тем же направлениям, что и в прежние годы, но есть и новое. В Год экологии начнется реализация глобального проекта «Чистая страна», под который выделят немалые деньги из федерального бюджета. Проект направлен на снижение экологического ущерба, связанного с захоронением твердых бытовых отходов, и его цель – запустить процесс ликвидации несанкционированных свалок.

Вадим ВаничкинВадим Ваничкин

Как сообщил замминистра, на Сахалине (без учета Курильских островов) – более 200 объектов захоронения отходов. Только 47 из них внесено в госреестр, то есть, действуют более-менее официально. А десятки млн кубометров накопленного за все годы хозяйственного освоения Сахалина мусора – это несанкционированные свалки.

Суть проекта «Чистая страна» не в том, чтобы взять мусор из одного места и переместить в другое. Необходимо наладить его переработку. В Сахалинской области – одной из первых в стране – уже разработана территориальная схема обращения с отходами, уже понятно, что и как делать. По сути, внедряется система полного контроля за мусором. Если, например, предприятие должно было по производственному циклу произвести тонну отходов, то эта тонна и должна быть сдана на переработку, а не вывезена куда-нибудь в лес.

Денег на все это потребуется немало, и сейчас власти ищут различные варианты финансирования – от привлечения средств федеральных внебюджетных фондов, до частных инвесторов.

Экология, или что?

Тема вызвала живой интерес, и дискуссия сразу накалилась. Мнения высказывались разные. Например, заслуженный эколог России Николай Шугаипов призвал определиться с терминами.

По его словам, экология, – это наука, а сейчас идет разговор об охране окружающей среды. Но «Год охраны окружающей среды» был четыре года назад, однако тогда занимались им почему-то исключительно научные ведомства.

Николай Шугаипов (слева) и Валерий БелоносовНиколай Шугаипов (слева) и Валерий Белоносов

– У нас на острове нормальная экологическая ситуация, – уверен Шугаипов. – Техногенное освоение территории – всего 6 процентов. Это на 500 тысяч человек. Остальное – медвежьи места, которые человек давно не трогает.

А вице-президент Сахалинского фонда культуры Валерий Белоносов напомнил, что в этом году правительство области сократило финансирование мероприятий областной госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы» .

– Давайте не будем спорить о терминах, – парировал Ваничкин, – Всем понятно, о чем идет речь. О грязном воздухе и грязных окрестностях. Эти негативные явления мы должны устранить, и устраним, это только вопрос времени. Что же касается сокращения финансирования, то ответственно заявляю, все направления деятельности министерства будут продолжены, я лично для себя вижу вызов – как сделать больше за меньшие деньги…

Вплоть до конфискации

По этому поводу было высказано немало суждений.

В частности, руководитель отдела мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Иван Санжаров сообщил, что уже 15 лет борется со стихийными свалками в Южно-Сахалинске и его окрестностях.

– Но это в нынешней ситуации бесполезно, – заявил он. – Да, в этом году на очистку города от них выделено 45 млн. рублей. По стране это, наверное, будут миллиарды. И в этом году мы несанкционированные свалки вычистим. А в следующем году они появятся опять. Это система, которую нужно менять. Делать как в Сингапуре, где за брошенную жевательную резинку накладывают штраф в сотни долларов. У нас надо вводить уголовную ответственность за несанкционированный сброс мусора, вплоть до конфискации транспортных средств. Потому что когда буквально за руку ловишь нарушителей, составляешь протоколы – природоохранная прокуратура только разводит руками. И еще я бы ввел поощрение для представителей общественности, которые документально фиксируют случаи незаконного сброса мусора – 40 процентов от суммы штрафа…

Иван СанжаровИван Санжаров

Эта идея не осталась без внимания – кто-то ее поддержал, кто-то выразил сомнение – мол, не для нашего менталитета это все. Вскоре, например, будет введена специальная плата за вывоз мусора. Скандал поднимется такой же, как и с платой за капремонт. Если людей заставят платить за мусор, они и будут вывозить его куда попало…

Неоднозначную реакцию – опять же со ссылкой на менталитет – вызвала и идея о раздельном сборе мусора населением. Просто давно нужно было построить мусороперерабатывающий завод.

Игорь МинервинИгорь Минервин

– Он мог бы быть построен еще 15 лет назад, – сказал профессор СахГУ Игорь Минервин, работавший в то время вице-мэром. – Но уперся один человек, депутат областной думы, который потом стал мэром города – Андрей Лобкин. Он в те годы руководил аэропортом, и не согласовал строительство в зоне подлета. Мы тогда так и не нашли общий язык…

Словом, на встрече прозвучало много интересного, полезного, а порой и неожиданного. И о том, что не вошло в рамки этого материала, мы еще обязательно расскажем в Год экологии.

Теги  Экология Свалки
Автор текста и фото: Вадим Горбунов

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