За избиение жены сахалинец проведет два года в колонии

За причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги житель Холмска приговорен к реальному лишению свободы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению городского суда мужчина признан виновным по части 1 статьи 111 УК РФ. В ходе судебного заседания установлено, что 27 октября 2016 года супруг во время ссоры с женой умышленно нанес удары кулаком по ее лицу и телу, в результате женщине причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.