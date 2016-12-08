К вершине с кольцом

Полторы сотни сахалинцев поднялись на гору, где сохранились фундаменты локаторов

Легкий маршрут

В восхождении на гору Московскую приняло участие рекордное количество человек. – С каждым годом число людей, желающих поучаствовать в восхождении, увеличивается. В 2016 году, например, было 120 участников, а в этом на вершину поднялись 150 сахалинцев. Радует, что любителей активного отдыха становится все больше, – сказала председатель Сахалинской региональной общественной организации по туризму «Адреналин» Нина Кассова.

По ее словам, в походе приняли участие школьники и студенты политехнического техникума, немало было и пенсионеров. Кассова добавила, что для восхождения специально выбрали несложный маршрут. Так что все желающие независимо от возраста и физической подготовки смогли подняться на вершину. Старт восхождению был дан в 10:00, но первые желающие покорить вершину начали собираться гораздо раньше. Чтобы люди не замерзли, организаторы решили пропускать на маршрут небольшими группами. Каждую сопровождали опытные туристы. Перед подъемом все участники прошли инструктаж.

Кстати Организаторами мероприятия выступили «Центр молодежных инициатив» Южно-Сахалинска совместно с СРОО «Адреналин»

Главное – безопасность

Своими впечатлениями поделился руководитель похода Артем Милейкин: – Я уже много раз участвовал в подобных мероприятиях и помогал их организовывать. Но когда узнал, что поведу людей, ощутил ответственность. Когда ты идешь в поход в качестве руководителя, это воспринимается совершенно иначе. Первая группа отправилась в путь, а народ все прибывал и прибывал. После «театральных» пятнадцати минут ожидания на маршрут выдвинулись все. – Я периодически связывался по рации с помощниками: все ли в порядке, – продолжает Артем. – У всех людей темп ходьбы разный, кто-то может идти в горку без остановки час, кто-то пять минут. Периодически группы останавливаются, чтобы отдохнуть, попить чаю. Все это надо иметь в виду.

Кстати, с погодой туристам в этот день повезло. День выдался солнечным, с горы открывался потрясающий вид на близлежащие сопки и город. – Люди были восхищены красотой зимнего леса, чистотой воздуха. Так как я шел почти последним, где-то на середине пути по рации услышал, что первая группа добралась до вершины, все прошло хорошо. Когда наша группа подходила к вершине, те, кто нас опередил, уже начали спуск. К слову, с Московской очень удобно скатываться на лыжах, сноубордах и ледянках. Что многие с удовольствием и сделали. Так что спуск прошел с ветерком.

Учите географию

Те же, кто шел не спеша, поднявшись на самый верх, сделали общее фото. Кто-то развел костерок, перекусили, попили чаю. Сам Артем по традиции «отправился в полет». В каждом походе он молодой человек фотографируется так, что, глядя на снимок кажется – он летит. В обратный путь отправились, любуясь окрестностями. За разговорами время прошло незаметно, к месту старта вернулись около 16:00.

После похода участников ждала небольшая викторина, надо было ответить на вопросы о Сахалине. – К сожалению, не все островитяне хорошо знают географию, – отметила организатор викторины Тина Тарская. – Многие думают, что самая высокая точка острова это пик Чехова, не знают, какой мыс самый северный, какой пролив отделяет остров от материка. На вопросы правильно отвечают примерно трое из десяти. Так что есть над чем работать. – У нас богатый опыт проведения походов. И мы очень рады, что к нам присоединяется все больше сахалинцев, – говорит Нина Кассова.

Организаторы таких мини-путешествий призывают участников следовать правилам. Не употреблять алкоголь. И, увы, не брать собак. Четвероногие друзья в массовых походах могут представлять опасность – они дерутся между собой, пугают и сбивают с ног людей. Но в любом случае зимние прогулки – отличная возможность вдоволь надышаться свежим воздухом, полюбоваться красотами и завести новые знакомства.

Наша справка Гора Московская имеет две вершины, южную и северную. Участники нынешнего восхождения отправились на южную вершину, высота которой составляет 570 метров. Она примечательна тем, что до второй половины 1980 годов там стояли локаторы, поэтому гору еще называют Локаторной и Куполами. Сейчас от них сохранился фундамент кольцеобразной формы.