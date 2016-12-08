Ученые из Москвы встретились с коллегами на кафедре спорта СахГУ

В Сахалинском госуниверситете состоялась встреча профессорско-преподавательского состава кафедры физкультуры и спорта с коллегами из Москвы.

По информации регионального минспорта, с коллективом островного вуза общались гендиректор федерального научного центра физической культуры Елена Яшина и заслуженный тренер СССР и России, руководитель управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитете России Александр Грушин.

Гости рассказали об опыте работы по подготовке национальных команд к Олимпиаде в Рио, обсудили с хозяевами вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

- Сейчас на Сахалине работает группа специалистов центра по исследованию адаптации спортсменов национальной резервной сборной по фристайлу, которая находится здесь. Вторая вылетела в Корею, потому что часть спортсменов отправится сразу туда. Нам очень помогают сахалинские коллеги. Врачебно-физкультурный диспансер помог организовать тестирование на велоэргометре, - отметила Елена Яшина.

В ближайшие несколько лет в Азиатско-тихоокеанском регионе пройдет сразу три Олимпиады. В 2018 году участников соберет зимняя в Пхёнчхане, в 2020 году - летняя в Токио, в 2022 году - зимняя в Пекине.

Кстати В СахГУ с 2013 года функционирует лаборатория медико-биологических основ жизнедеятельности. В прошлом году сотрудники провели скрининговое исследование сердечно-сосудистой системы студентов факультета физкультуры и спорта.