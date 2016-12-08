Ученые из Москвы встретились с коллегами на кафедре спорта СахГУ
В Сахалинском госуниверситете состоялась встреча профессорско-преподавательского состава кафедры физкультуры и спорта с коллегами из Москвы.
По информации регионального минспорта, с коллективом островного вуза общались гендиректор федерального научного центра физической культуры Елена Яшина и заслуженный тренер СССР и России, руководитель управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитете России Александр Грушин.
Гости рассказали об опыте работы по подготовке национальных команд к Олимпиаде в Рио, обсудили с хозяевами вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
- Сейчас на Сахалине работает группа специалистов центра по исследованию адаптации спортсменов национальной резервной сборной по фристайлу, которая находится здесь. Вторая вылетела в Корею, потому что часть спортсменов отправится сразу туда. Нам очень помогают сахалинские коллеги. Врачебно-физкультурный диспансер помог организовать тестирование на велоэргометре, - отметила Елена Яшина.
В ближайшие несколько лет в Азиатско-тихоокеанском регионе пройдет сразу три Олимпиады. В 2018 году участников соберет зимняя в Пхёнчхане, в 2020 году - летняя в Токио, в 2022 году - зимняя в Пекине.
В СахГУ с 2013 года функционирует лаборатория медико-биологических основ жизнедеятельности. В прошлом году сотрудники провели скрининговое исследование сердечно-сосудистой системы студентов факультета физкультуры и спорта.
- Мы рассчитываем на длительную совместную работу в этом направлении. Очень хороший вариант проведения заключительного этапа подготовки сборных команд страны у вас на Сахалине, ближе к месту проведения соревнований. Поэтому будем искать точки опоры в субъектах, - добавила Елена Романовна. – Мы готовы научить, привезти специалистов и ученых, предоставить необходимое методическое обеспечение.
Александр Грушин также считает оправданным проведение заключительного этапа подготовки сборных на Сахалине.
- Если будет принято решение, что Сахалин станет местом подготовки перед Олимпиадами, для вас это станет точкой подъема. Из 15 зимних спортивных дисциплин, которые будут на Олимпиаде в Корее, к четырем медалеёмким можно готовиться у вас. Это горные лыжи, сноуборд, фристайл, лыжные гонки, - отметил Александр Грушин.
Также в ходе беседы затронули вопрос о создании на Сахалине научно-исследовательского центра подготовки спортсменов, интегрированного, например, в СахГУ или врачебно-физкультурный диспансер.
- Такой центр однозначно нужен, чтобы им могли пользоваться и спортсмены, которые приезжают на этапы подготовки, и смогли обучаться студенты университета. Если же будет принято решение о проведении подготовки на Сахалине, и будут приезжать сборные – центр будет востребован точно. С нашей стороны мы готовы оказать любую поддержку, - подчеркнула Елена Яшина.
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