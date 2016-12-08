В охинском селе Восточном появится дом культуры

В селе Восточном Охинского района появится дом культуры, сообщает газета «Сахалинский нефтяник» со ссылкой на заместителя главы администрации Охинского района по социальным вопросам Светлану Свиридову.

В ближайшее время управлению по культуре, спорту и делам молодежи городского округа, администрации районного дома культуры и жителям Восточного предстоит совместно определиться с помещением, подготовить его к работе и подобрать сотрудников.

Без собственного клуба Восточному приходится обходиться уже почти 10 лет. Все это время творчески активные сельчане скитались по свободным помещениям местного магазина, бывшего здания больницы или ютились в библиотеке.

– Сейчас в Восточном постоянно проживают около 250 человек. Подавляющее большинство – это пенсионеры, много одиноких людей, – рассказала руководитель села Марина Лобанова. – Конечно, летом и осенью на селе есть чем заняться: рыбалкой, огородом, сбором дикоросов. Но с приходом зимы сельчанам просто некуда себя деть, пожилым людям не хватает движения и общения. А ведь у нас много поющих пенсионеров, каждая вторая жительница Восточного занимается рукоделием.

Полезен будет организованный культурный досуг и местной ребятне, уверены жители села и уже заглядывают вперед: для детей в новых помещениях можно было бы организовать какие-то интересные кружки. Кстати, сегодня в селе проживают 12 ребят школьного возраста и четверо дошколят.

Предполагается, что для работы РДК будет выделено три помещения в здании бывшей сельской больницы. Одно из них жители хотят отвести под декоративно-прикладные выставки, другое – под кружковую работу, третье, самое просторное, – под массовые встречи.

– Для всех нас культурный досуг будет настоящей отдушиной, – говорят жители села и с нетерпением ждут интересных мероприятий.