Членов молодежной сборной РФ по фристайлу тестируют на Сахалине

Сегодня областной врачебно-физкультурный диспансер приступил к тестированию спортсменов молодежной сборной России, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Исследование проводят научные сотрудники федерального научного центра физической культуры. После него они смогут понять, когда спортсменам необходимо приехать на Сахалин, чтобы пройти акклиматизацию перед Олимпиадой в Пхёнчхане.

- Наш институт более 80 лет занимается наукой о спорте, в том числе и разного рода тестами. Они выполняются на деньги Олимпийского комитета в преддверии грядущих зимних игр в Корее. При перемещении во времени на далекие расстояния меняется работоспособность спортсмена. Причем, на запад и восток состояние человека меняется по-разному. Нам важно понять, за какое время перед стартами должны быть заезды спортсменов и какие физиотерапевтические или фармакологические средства могут скорректировать состояние участника, чтобы он добился максимального результата, - отметила гендиректор научного центра Елена Яшина.

Тестирование спортсменов начинается в 06:00. Прямо в постели у них измеряют пульс и давление, затем берут анализ крови. После этого они едут в диспансер, где сахалинские медики делают кардиограмму каждому участнику. Затем спортсмен садится на велоэргометр. В течение 10 минут он крутит тренажер под разными нагрузками, при каждом увеличении у испытуемого берут кровь.

- Сейчас собираются данные, которые будут проанализированы, выльются в определенные методические рекомендации. Они подойдут для всех видов спорта. Сегодня Сахалин является главным местом, где должны пройти подготовку сборные команды страны. У нас есть на рассмотрение и другие регионы Дальнего Востока, но Южно-Сахалинск в приоритете. Сейчас руководству области необходимо завершить строительство всех начатых спортивных объектов, подготовить трассы, – добавил заслуженный тренер России, представитель Олимпийского комитета Александр Грушин. – Хотелось бы отметить специалистов диспансера. Они откликнулись на нашу просьбу, помогают нам, приходят даже раньше времени.

Тимур Рахматулин тоже прошел непростое тестирование. Затем вместе с коллегами по сборной он поднимется на склоны СТК «Горный воздух» и будет покорять вершины «Армейки». Сейчас спортсмены готовятся к этапу Кубка Мира, который стартует в Корее через неделю. - Тест очень сложный. С каждым днем задания становятся сложнее. 6 февраля мы пройдем, пожалуй, самое т рудное испытание, - поделился спортсмен. Планируется, что в последующем тестирование спортсменов сборной страны будет проходить на Сахалине под присмотром местных медиков. Возможно, для этого будет проведено дополнительное обучение островных специалистов.