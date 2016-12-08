Учебно-мобилизационные сборы

Из комфортных кабинетов — на суровый боевой полигон. Сахалинские чиновники показали умение обращаться с оружием и военной техникой. Учебно-мобилизационный сбор прошел селе Троицком. За рычаги боевой машины взялся и губернатор региона.

Паралимпийцев не допустили к отбору

Российских паралимпийцев не допустили к отбору к зимним Играм-2018 в Южной Корее. Участвовать в квалификационных соревнованиях россиянам запретил Международный паралимпийский комитет. Несмотря на это наши спортсмены продолжают подготовку. Сейчас они находятся на сборах в Южно-Сахалинске, осваивают склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Новый этап ДВ гектара

На этой неделе стартовал третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 февраля получить земельный надел может каждый житель России. Островной регион входит в тройку по популярности среди потенциальных землевладельцев, поэтому региональные власти ожидают вал заявок.

Яйца птицефабрики

Жители Сахалина обеспокоены — с прилавков исчезают дешевые куриные яйца. В городских магазинах остались только дорогие отборные сорта.

Голубые яйца в Корсакове

Тем временем в селе Соловьевка продают куриные яйца голубого цвета. Заводчики несушек утверждают - никакой химии, всё абсолютно натуральное. А секрет необычного цвета скорлупы таится в генетике породы.

Горячий колодец

Село Серные источники в Холмском районе в пору переименовывать в «Горячие ключи». Теплая вода заменила ледяную колодезную влагу в нескольких домах населенного пункта. И это вовсе не заслуга коммунальных служб. А неизвестное пока природное явление. Температура воды поднялась до + 26 градусов. А у одного из жителей - накопитель, куда поступает из скважины жидкость - весь в пару.

Вандалы портят

Новые случаи вандализма фиксируют в Южно-Сахалинске. На этот раз «жертвой» хулиганов стал каток, расположенный возле храма Рождества Христова. Неизвестные там пробили лед до асфальта. Подрядная организация, обслуживающая городские катки, на подобные происшествия среагировала оперативно - специалисты восстановили покрытие в считанные дни.

Этнокомплекс на Сахалине

На Сахалине создадут этнокультурный комплекс. Он появится у подножия горы Большевик. Любой житель или гость острова сможет окунуться в историю и быт коренных народов Севера. Например, пожить в самом настоящем чуме.

День ювелира

В их руках кусок металла становится произведением искусства, а алмазы обретают бриллиантовый блеск. На этой неделе в нескольких странах мира отметили Международный день ювелира.

«Учитель года» в Южно-Сахалинске

В областной столице начался муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года». На звание лучшего претендует десять преподавателей. Все - из разных школ, лицеев и гимназий. Это учителя начальных классов, английского языка, математики, истории и обществознания, физкультуры, а также педагог-психолог. Восемь прекрасных дам и два молодых человека, что откровенно радует организаторов.

Юбилей педагога

А холмские учителя на этой неделе поздравили с юбилеем свою коллегу Веру Васильеву. Ей накануне исполнилось 80 лет. Больше полувека Вера Георгиевна отдала школе номер один. Не забывает ее и сейчас. За улыбками школьников, искренне поздравляющих юбиляра.

День сурка

И еще об одной дате. В западных странах отметили День сурка. Считается, что в этот праздник следует наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Если животное испугается своей тени и не выйдет к людям, значит, зима будет холодной и долгой.

Первый альбом Эммы М

Сахалинка Эмма М выпустила первый музыкальный альбом. Певица презентовала его накануне. В него вошли 10 оригинальных композиций и три ремикса. Чуть меньше года назад исполнительница уже выпустила мини-альбом из пяти песен.