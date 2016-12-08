Мэрия Южно-Сахалинска купит 80 квартир для сирот, инвалидов и многодетных

Мэрия Южно-Сахалинска планирует закупить 80 квартир для горожан, нуждающихся в социальном жилье.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра, в их число вошли сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, маломобильные горожане и многодетные семьи.

Власти города намерены приобрести 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. В связи с этим управление жилищной политики сообщает о закупочных процедурах на приобретение жилых помещений и предлагает потенциальным продавцам принять участие в конкурсах.

Квартиры должны отвечать необходимым санитарно-техническим нормам, быть отремонтированными, свободными и подготовленными к заселению. Более подробную информацию о предъявляемых требованиях к квартирам и порядке их приобретения можно узнать с 14:00 до 17:00 по телефону (4242) 300-642 (доб. 7) с понедельника по пятницу.