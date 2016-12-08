Площадку на 5 тыс. автомобилей приготовят к «Сахалинскому льду»

На соревнованиях «Сахалинский лед-2017» существенно увеличится количество мест для автотранспорта.

Как сообщил на заседании оргкомитета состязаний первый вице-мэр Долинского района Вадим Турбало, сейчас мэрия расчистила площадь на 3 тысячи автомобилей. Ближе к началу состязаний появится дополнительная парковка на 2 тысячи машин. Для сравнения – в прошлом году на «Сахалинском льду» могли поместиться 1,5 тысячи.

Планируется также расширить места въезда, развести потоки заезжающих и выезжающих авто, установить указатели движения и расставить по стоянке парковщиков.

Другое изменение, которое ощутят все, – для информирования и развлечения зрителей задействуют более мощную звуковую аппаратуру мощностью 5 киловатт. Прежнее оборудование на 2 киловатта не обеспечивало нормальную слышимость по всей площади.

В день соревнований на Найбу планируют привлечь торговые предприятия из муниципалитетов, организовать продажу мяса для шашлыков. Проблема в том, что заявок на участие в соревнованиях подано значительно меньше, чем в предыдущие годы, когда в начале месяца было уже 150-200 желающих. В связи с этим заместитель председателя правительства области Игорь Быстров поручил организатору - ивент-агентству «Артель» из Владивостока - «максимально ускориться». - Если у людей не будет информации, когда все состоится, что для них готовят организаторы, массовости ждать не стоит, - отметил зампред. - Надо также определиться с дизайном медалей для победителей. Подключить при необходимости к обсуждению сахалинцев. Времени остается не так много, поэтому надо не откладывать на завтра то, что нужно было сделать позавчера.

Как сообщил представитель компании-организатора Александр Кучинский, участники могут зарегистрироваться, позвонив по номеру 30-10-04. Заявки принимаются до 20 февраля. В скором времени правила состязаний появятся в Интернете. Они практически не изменились. Будет два этапа – командный зачет и рыбацкий биатлон. Количество команд не ограничено, в каждой - по четыре человека. Им дается час на лов наваги. Чем больше вес улова у отдельно взятого рыбака, тем выше у него шанс пройти в биатлон.

Роман Алиев из Долинска ездит ловить рыбу на Найбу. Но в состязаниях Сахалинский лед еще не участвовал. Узнав, что Найбу посетили члены оргкомитета решил что стоит попытать удачу

Как и год назад, появится отдельная площадка для рыбаков с ограниченными возможностями. При этом условия лова для всех будут одинаковыми. - Для этого будет проведен промер глубин, чтобы не получилось – кому-то досталось более выгодное место на фарватере, а кому-то - на мелководье, - сказал Турбало.

В заключение совещания Быстров сообщил, что площадку на Найбе будут поддерживать в удобном для рыбаков состоянии все время. –Это делается в рамках поручения губернатора по обустройству мест массовой рыбной ловли, – подчеркнул он. – Есть планы сделать здесь летом участок для лицензионного лова лососевых на удочку. Предполагается создать подобающую инфраструктуру на озерах Буссе и Изменчивое.