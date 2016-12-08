На Сахалине при взрыве газового оборудования погиб рабочий

Сегодня около 11:00 на территории предприятия ООО «Механико-судовая служба» в селе Первая Падь Корсаковского района погиб работник предприятия.

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» старший помощник руководителя по связям со СМИ регионального управления СК РФ Ольга Чебыкина, информация о ЧП поступила в ведомство в 11:15. В ходе осмотра места происшествия установлено, что при проведении подготовительных работ по изготовлению ацетилена произошел взрыв газового оборудования. В результате погиб 31-летний помощник газогенераторщика.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц компании по части 2 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.