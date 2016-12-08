Да они гонят!

Лично я самогон не гоню. Но недавно попал на испытания… «домашнего коньяка». Оказалось, что мой знакомый обзавелся самогонным аппаратом. Причем он – вовсе не из глухой деревеньки, куда даже автолавки не добираются и где поколениями вместо покупной водки пользуют первач собственной выгонки. Напротив, инициатор дегустации проживает в областном центре, в котором полки супермаркетов и вино-водочных магазинов забиты десятками видов горячительных напитков. Вдобавок он типичный представитель среднего класса, имеет джип с коттеджем, руководящую должность с весьма приличной зарплатой, а также предпочитает импортный алкоголь.

Однако именно среди таких ценителей и начало распространяться самогоноварение. Во-первых, пояснил знакомый, уж слишком много в последнее время появилось сообщений об отравлениях поддельными виски, водкой и прочими напитками, чье качество, казалось бы, гарантировано известными брендами и немалой ценой. Во-вторых, ему стало интересно: а действительно ли можно приготовить тот же коньяк прямо на своей кухне. Заметьте: речь идет не о дистилляции с ректификацией некоей бурды, намешанной из старого варенья или перемороженной картошки. Загоревшись новым делом, знакомый денег как раз не пожалел. Заказал через интернет-магазин дубовую бочку, палочки корицы и другие ингредиенты, да потратился на несколько литров белого вина, поскольку настоящий коньяк делается не из этилового пищевого, но – из винных спиртов.

Новому хобби никто и ничто не мешает. Законом у нас гнать самогон запрещено только на продажу, для личного же потребления – хоть залейся! А появился спрос – как на дрожжах растет и предложение. На отечественных заводах самогонные аппараты клепают по цене, стартующей с 2 тысяч рублей за экземпляр. Но это – для рядовых дачников с садоводами, а жаждущему нового хобби среднему слою предлагаются через Интернет куда более дорогостоящие импортные изделия. Знакомый, например, продемонстрировал на кухне блистающее нержавейкой чудо тайваньской инженерной мысли. К нему в качестве подарков прилагался шикарный набор спиртометров и книжица со 127 рецептами, как особо подчеркнули авторы, беспохмельных алкогольных напитков. Обошелся сей агрегат почти в 25 тысяч рублей, зато способен выдавать не только самогон, но и пиво!..

А мне при этом вспомнилось недавнее заявление Роспотребнадзора, сообщившего: с 2009 года среднедушевое потребление алкоголя в нашей стране снизилось в полтора раза! Мечты чиновников прозрачны как стакан качественной самогонки: борцы с зеленым змием достойны высочайшей похвалы, а то и государственных наград. Однако словно бы в пику им руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подсчитал, что ежегодно в России выпивается примерно 200 млн литров самогона.

Понятно, где слукавили чиновники – сокращается не потребление, а лишь официальная продажа алкоголя. Пить или не пить, россияне давно решили, зато почти по-гамлетовски зазвучал другой вопрос: Свое пить или покупное?..

На всякий случай предупреждаю: моя точка зрения не является скрытой рекламой алкоголя или самогоноварения.