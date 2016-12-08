Сахалинский минфин отчитался о работе за 2016 год

Сахалинская область поднялась на 52 пункта в рейтинге Министерства финансов России.

По информации пресс-службы губернатора, сейчас регион занимает 15-е место. Годом ранее область находилась на гораздо менее почетной 67-й строчке. По показателю открытости бюджетных данных регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе. Такую информацию озвучила глава регионального министерства финансов Анна Харченко, докладывая губернатору Олегу Кожемяко об итогах работы ведомства.

Как известно, с руководителями органов исполнительной власти около года назад по решению главы области были заключены эффективные контракты. Они позволяют оценить работу руководителей ведомств в зависимости от достижения целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами.

По словам министра финансов, установленное задание по мобилизации доходов ведомство перевыполнило в 3,6 раза. Вместо 1,4 млрд рублей в бюджет поступило более 5 миллиардов, администрируемых ведомством. Эти средства получены за счет грамотного размещения на депозитах в коммерческих банках временно свободных денег областной казны.

Усилен государственный контроль над использованием бюджетных средств. В 2016 году сотрудники ведомства провели 71 проверку. Годом ранее их было всего 53.

- Проверками были охвачены средства в размере 17,9 млрд рублей, сообщила Анна Харченко. - В результате выявлены нарушения на сумму 5,8 млрд. Такая эффективность проверочных мероприятий в Сахалинской области была достигнута впервые.

Олег Кожемяко итоги работы финансового ведомства одобрил.