Открытие ФОКа на Кунашире

На острове Кунашир в торжественной обстановке открыли спортивно-оздоровительный центр «Афалина». Главная его изюминка - это плавательный бассейн, о котором южно-курильчане мечтали очень давно.

Биатлонная трасса

Лыже-биатлонный комплекс в островной столице будет сдан в срок. Завершение строительства первой очереди намечено на осень этого года.

На Итурупе упал снегоход

На Итурупе в результате падения снегохода с обрыва погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. ЧП произошло в ночь на 2 февраля на 18-м километре автодороги Курильск – вулкан Баранского.

Выездное совещание на Найбе

В Долинском районе началась подготовка к соревнованиям по спортивной рыбалке «Сахалинский лед». В этом году турнир станет частью крупного межрегионального семинара и соберет участников из большинства регионов России.

Реагенты на дорогах

Этой зимой в Южно-Сахалинске начали пробно использовать противогололедные реагенты. На отдельных участках дорог они сменили привычную песко-соляную смесь. Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди водителей и пешеходов.

Тестирование спортсменов

Молодёжная сборная России по могулу - горнолыжному фристайлу - прошла тестирование в областном врачебно-физкультурном диспансере. Медики под руководством специалистов федерального научного Центра физкультуры и спорта, проверили, как спортсмены адаптировались в Сахалинской области.

Гость студии

Подробнее о том, как проводят тестирование спортсменов, и сложно ли проходить испытания - нам рассказала генеральный директор Федерального научного центра физической культуры и спорта Елена Яшина. Запись беседы смотрите прямо сейчас.

КДЦ «Россия» в Холмске

В новом кинодосуговом центре «Россия» в центре Холмска первые месяцы нового года наполняются яркими событиями. Теперь у местных жителей есть возможности, не выезжая из города, увидеть новинки современного кинематографа в 3D, освоить спортивные тренажеры и выбрать досуг по душе.

Хоккей в валенках

А сейчас – «Хоккей в валенках». Малыши-дошкольники со своими родителями встретились на Чемпионате детсадовской Лиги. В розыгрыш включились представители Анивы.