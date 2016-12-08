Поводом для возвращения к актуальной теме стали изменения, которые депутаты Александр Болотников, Анатолий Жук и Татьяна Кончева предложили внести в закон, наделяющий органы местного самоуправления госполномочиями по регулированию численности безнадзорных животных. Речь идет, в первую очередь, о мониторинге их численности, а также методике расчета субвенций, направляемых из областного бюджета в муниципалитеты.

Депутат Анатолий Жук напомнил, что еще в прошлом году было решено исключить затраты, связанные с учетом и контролем безнадзорных животных. Островные законодатели взяли во внимание анализ эффективности подобных работ в муниципалитетах, выполненный региональным минжилкомхозом. Из заключения специалистов следует: ежегодные подсчеты поголовья бездомных собак и кошек толком не проясняют общую ситуацию. «Поднадзорные» непрерывно кочуют между соседствующими населенными пунктами, дачными хозяйствами, полигонами для бытовых отходов и стихийными свалками. И точно посчитать их практически невозможно.

Во время обсуждения законопроекта отмечалось: принятый четыре года назад закон уже дал реальные результаты. Так, на Курилах, в Южно-Сахалинске и Смирных открыты пункты временного размещения, где содержат и стерилизуют четвероногих «беспризорников». И если поначалу их количество в области оценивалось примерно в 8,3 тысячи голов, то сегодня даже без подсчетов видно, что брошенных животных стало намного меньше. По словам докладчика, поначалу звонки на отлов шли диспетчерам буквально валом, сегодня же сигналы от горожан поступают точечно, с указанием конкретного дома и подвала. Между тем, прекращение мониторинга, как сообщалось еще в прошлом году, поможет сберечь для областного бюджета примерно 750 тысяч рублей.

Сэкономленные средства, добавил Жук, лучше направить на другие мероприятия, предусмотренные действующим законодательством. Тем более что решить удалось далеко не все вопросы. Докладчик убежден, например, – пункт временного размещения животных в Смирных работает лучше, чем аналогичный комплекс в Южно-Сахалинске. Однако смирныховцы не могут «обслужить» север острова, и поэтому пришла пора подумать об открытии такого же пункта в Охе. Причем, эту и другие проблемы островные парламентарии не намерены, как говорится, откладывать в долгий ящик. В конце февраля в облдуме планируется провести заседание рабочей группы, которая контролирует реализацию правовых норм, действующих в отношении бездомных животных.

В итоге комитет единогласно одобрил концепцию законопроекта и рекомендовал облдуме принять его в первом чтении.