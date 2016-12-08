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18:59 / В областной Думе / собаки / законы  

Бобик № 1

Сахалинские депутаты обсудили, стоит ли каждый год считать в области бездомных собак и кошек

Хвостатый мониторинг

Поводом для возвращения к актуальной теме стали изменения, которые депутаты Александр Болотников, Анатолий Жук и Татьяна Кончева предложили внести в закон, наделяющий органы местного самоуправления госполномочиями по регулированию численности безнадзорных животных. Речь идет, в первую очередь, о мониторинге их численности, а также методике расчета субвенций, направляемых из областного бюджета в муниципалитеты.

Депутат Анатолий Жук напомнил, что еще в прошлом году было решено исключить затраты, связанные с учетом и контролем безнадзорных животных. Островные законодатели взяли во внимание анализ эффективности подобных работ в муниципалитетах, выполненный региональным минжилкомхозом. Из заключения специалистов следует: ежегодные подсчеты поголовья бездомных собак и кошек толком не проясняют общую ситуацию. «Поднадзорные» непрерывно кочуют между соседствующими населенными пунктами, дачными хозяйствами, полигонами для бытовых отходов и стихийными свалками. И точно посчитать их практически невозможно.

Во время обсуждения законопроекта отмечалось: принятый четыре года назад закон уже дал реальные результаты. Так, на Курилах, в Южно-Сахалинске и Смирных открыты пункты временного размещения, где содержат и стерилизуют четвероногих «беспризорников». И если поначалу их количество в области оценивалось примерно в 8,3 тысячи голов, то сегодня даже без подсчетов видно, что брошенных животных стало намного меньше. По словам докладчика, поначалу звонки на отлов шли диспетчерам буквально валом, сегодня же сигналы от горожан поступают точечно, с указанием конкретного дома и подвала. Между тем, прекращение мониторинга, как сообщалось еще в прошлом году, поможет сберечь для областного бюджета примерно 750 тысяч рублей.

Сэкономленные средства, добавил Жук, лучше направить на другие мероприятия, предусмотренные действующим законодательством. Тем более что решить удалось далеко не все вопросы. Докладчик убежден, например, – пункт временного размещения животных в Смирных работает лучше, чем аналогичный комплекс в Южно-Сахалинске. Однако смирныховцы не могут «обслужить» север острова, и поэтому пришла пора подумать об открытии такого же пункта в Охе. Причем, эту и другие проблемы островные парламентарии не намерены, как говорится, откладывать в долгий ящик. В конце февраля в облдуме планируется провести заседание рабочей группы, которая контролирует реализацию правовых норм, действующих в отношении бездомных животных.

В итоге комитет единогласно одобрил концепцию законопроекта и рекомендовал облдуме принять его в первом чтении.

Не навреди

Остается добавить, пожалуй, лишь одно: «собачье-кошачья тема» недавно обрела остроту из-за скандально известных случаев издевательства над животными в Хабаровске. В конце прошлого года состоялся даже всероссийский митинг против живодеров, свой пикет провели в Южно-Сахалинске и наши зоозащитники. Примечательно, что позицию избирателей разделяют и островные парламентарии.

В прошлом же году они внесли в закон отдельное положение, в соответствии с которым запрещается применять препараты и способы отлова, приводящие к увечью или гибели беспризорных собак и кошек. Да и саму эту работу в муниципалитетах могут проводить лишь для последующего переселения четвероногих бездомных в созданные на территории области пункты временного размещения. Последующий их возврат в места обитания разрешается с одним исключением – животные не должны жить на территории детских и медицинских учреждений.

Теги  Законы Собаки
Автор текста: Сергей Сактаганов

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Жук Анатолий Васильевич

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