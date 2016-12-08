В ПСК «Сахалин» выявили махинации на 100 млн рублей

Финансовые нарушения в ПСК «Сахалин» при бывшем директоре Павле Губенко превысили 100 млн рублей, информирует нынешнее руководство клуба.

По информации пресс-службы «Сахалина», правоохранительные органы заинтересовались деятельностью экс-главы учреждения. По результатам проверки, которая проводилась в прошлом году, выяснилось, что руководитель совмещал должность спортивного директора волейбольной команды без заключенного договора с работодателем. Общая сумма нарушения составила больше 4 млн рублей. Также Павел Губенко начислял себе премии, которые оформлялись с нарушениями. Сумма выписанных самому себе вознаграждений превысила 3,5 млн рублей.

Более чем на 6 млн рублей не смогло отчитаться руководство клуба, который возглавлял Павел Губенко, за проведенные сборы. Такое нарушение на Сахалине вообще фиксируется впервые.

Был в этой руководящей схеме еще один персонаж – президент клуба Эдуард Сандлер. Он неоднократно выступал в этом качестве в СМИ, заявлял о принимаемых им решениях как руководителя клуба и т.д. Скорее всего, большая часть из этого является правдой, кроме того, что должности президента в клубе никогда не было. Сандлер был всего лишь главным тренером баскетбольной команды и получал ежемесячно заработную плату от 1 до 3 млн рублей. Его коллеги по тренерскому цеху из других сахалинских профессиональных команд зарабатывали в разы меньше. Но, несмотря на то, что некоторые решения принимал Сандлер, ответственность за них и финансовые нарушения будет нести Павел Губенко: именно он подписывал все эти сомнительные документы.

Напомним, что Эдуард Сандлер сейчас отбывает срок за мошенничество. Дело старое, связано с его делами в баскетбольном клубе «Спартак-Приморье». Неприкрытая любовь к баскетболу Эдуарда Сандлера выражалась в привилегированных правах, которыми пользовалась, причем, не совсем законно, только баскетбольная команда. Например, проверкой областного минфина было зафиксировано неправомерное расходование средств за проживание баскетбольной команды в номерах категории «люкс» и приобретении авиабилетов бизнес-класса. Потраченные на эти цели деньги измеряются в миллионах рублей.

Стоит сказать, что «команда эффективных менеджеров во главе с Сандлером», собранная в Приморье, обезопасила себя и с документальной точки зрения, предусмотрев почти во всех своих трудовых договорах, так называемые, «золотые парашюты». Другими словами, за счет бюджета Сахалинской области они предусмотрели себе выходное пособие при увольнении по инициативе клуба или по соглашению сторон в размерах от 5 до 10 млн рублей.

Финансовые нарушения зафиксированы и в отношении бывшего пресс-атташе клуба Марианны Симоненко, переплаты которой составили больше 1 млн рублей. Она также приехала на остров развивать профессиональный спорт из Приморского края.

- Уже больше месяца результатами проверки министерства финансов области занимаются правоохранительные органы. Остается дождаться от них завершения следствия и передачи документов в суд, - сказано в заключение в релизе ПСК «Сахалин».