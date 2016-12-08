На Сахалине завершается активная добыча наваги

Активная фаза специализированного промысла наваги на Сахалине подходит к завершению.

По информации пресс-службы погрануправления ФСБ России по области, традиционно большая часть уловов пришлась на Поронайский район. Впереди добыча ловушечным способом на ледовом припае в Охинском, Ногликском и Долинском районах.

Наважья путина в целом протекает без срывов. Выделенные квоты на вылов биоресурсов осваиваются в полном объеме. Во время путины пограничники провели около 300 проверок, что позволило проконтролировать большую часть добытого улова. В результате проведенных мероприятий разъяснительного характера и принятых мер по профилактике нарушений природоохранного законодательства удалось исключить массовые нарушения правил рыболовства.

На совещании, проведенном с рыбопромышленниками, достигнуто единое понимание требований законодательства, регламентирующего деятельность пользователя водными биологическими ресурсами. Возможные проблемные вопросы разъяснены до момента возникновения обстоятельств, квалифицирующих их в качестве состава правонарушения. Надлежащая система государственного контроля позволила осуществлять бесперебойный промысловый процесс.

Положительный опыт контроля, наработанный в ходе осуществления промысла наваги, планируется применять в предстоящих периодах добычи минтая, лососей, сайры.