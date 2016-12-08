Специалисты из Москвы научат сахалинских коллег тестировать спортсменов

Московские специалисты поделятся опытом медицинского тестирования спортсменов с островными коллегами, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Об этом на встрече с губернатором Олегом Кожемяко рассказали генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта Елена Яшина и руководитель управления по научно-методическому обеспечению спортивной подготовки Олимпийского комитета Александр Грушин.

- Сегодня Сахалин является местом, где должны пройти подготовку сборные команды страны к Олимпийским играм 2018 года. Мы рассматриваем и другие регионы Дальнего Востока, но ваш остров в приоритете. Часовой пояс, климат Сахалина отлично подходят для адаптации спортсменов, необходимо только подготовить трассы. Мы приехали не только чтобы провести тестирование спортсменов резервной сборной страны по фристайлу, но и осмотреть ваши спортивные объекты, а главное - научить сахалинских медиков самостоятельно проводить процедуры тестирования в области, - рассказала Елена Яшина.

Как подчеркнул глава островного края, визит столичных ученых очень значим для спортивной жизни региона.

- Мы рады видеть на сахалинской земле людей, обладающих огромным опытом в спорте и спортивной медицине. Для нас очень важно, чтобы у нас смогли проходить подготовку наши олимпийцы. Для этого нам нужно создать условия максимально приближенные к местам проведения соревнований. Надеемся на ваши объективные рекомендации, которые мы, безусловно, учтем, - сказал Олег Кожемяко.

Тестирование спортсменов московские специалисты проводят на базе физкультурного диспансера. Ученые пробудут на Сахалине до 4 февраля. Затем отправятся в Южную Корею для продолжения исследований.